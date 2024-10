Nuove collezioni e festa di Halloween al Molo 8.44 di Vado Ligure

Al Molo 8.44 di Vado Ligure le nuove collezioni autunno/inverno 2025 stanno andando a ruba.

"Vieni a scoprire i capi più trendy della stagione, con tinte calde e avvolgenti che ti faranno immergere completamente nello spirito autunnale. Dal casual chic al glamour più sofisticato, c’è qualcosa per tutti i gusti - dicono dalla direzione del Molo - Lasciati ispirare dalle ultime tendenze e rinnova il tuo guardaroba con i colori e le texture che conquisteranno l’autunno".

E in più, in occasione di Halloween, il Molo 8.44 ha preparato due giornate di puro divertimento per i più piccoli in collaborazione con Il Giardino dei Sogni ASD di Savona!

Giovedì 31 ottobre: Dalle 16: Truccabimbo spaventoso, dolcetto e scherzetto, e il gioco “Salta la Zucca”. Dalle 19 alle 21.30: Disco horror Star Light su prenotazione al 3714189591.

Venerdì 1 novembre: Dalle 15.30: Magic Horror Show con il Maxi Mago! A seguire, il divertente Mummia Party.

"Porta i tuoi bambini per due giorni di intrattenimento magico e spaventoso, mentre tu ti dedichi allo shopping. Ti aspettiamo ogni giorno al Molo 8.44" concludono.