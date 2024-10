Quiliano, incontro pubblico con Andrea Orlando in piazza Caduti Partigiani

Domani, domenica 13 ottobre alle 10, si terrà un incontro pubblico con il candidato alla presidenza di Regione Liguria Andrea Orlando, in Piazza Caduti Partigiani, a Quiliano, luogo simbolo per la Resistenza dove si trova anche il monumento dedicato ai Caduti di entrambe le guerre mondiali.

L’incontro sarà un’occasione per affrontare i temi della campagna elettorale con Andrea Orlando, confrontandosi sulle necessità e criticità del territorio. Andrea Orlando sta svolgendo un intenso lavoro in tutta la Liguria, raggiungendo anche borghi dell’entroterra, frazioni e piccoli centri urbani.

“La partecipazione non è uno slogan da campagna elettorale, è l’unico modo per tenere la politica con i piedi per terra, ben agganciata alla realtà, per impedire che le oligarchie sostituiscano l’interesse di pochi all’interesse pubblico di tutte e tutti i liguri – afferma Orlando – Il metodo partecipativo che abbiamo utilizzato per costruire questo programma elettorale sarà la cifra di come governeremo la Regione. Abbiamo definito insieme un programma che è allo stesso tempo un progetto concreto ma anche lungimirante. Perché non basta gestire l’esistente, dobbiamo pensare al futuro della nostra terra”.