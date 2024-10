Regionali 2024, Bucci Presidente: “Sviluppo economico, cavi sottomarini e internet exchange center. Il futuro passa dalla Liguria”

“Il futuro passa dalla rete. Il futuro passerà dalla Liguria. Un punto qualificante del mio programma è lo sviluppo dell'Internet Exchange Center Ge-Dix. Un consorzio di primari operatori del settore ha già visto in Genova le potenzialità per sviluppare questa nuova frontiera, costituendo il Consorzio Ge-Dix. E' uno dei primi risultati concreti dell'arrivo a Genova dei cavi sottomarini Blue Med, e va implementata perché questa è la principale autostrada d'Europa per i dati”.

La visione dello sviluppo della Liguria per il candidato presidente Marco Bucci passa attraverso la tecnologia e la rete.

“Dalla Liguria, grazie all'Exchange Center, saranno gestiti e potenziati direttamente lo scambio del traffico, che non sarà più instradato attraverso reti di terzi – aggiunge Marco Bucci - Questo significa in sostanza trasmettere i dati più rapidamente e in maniera più efficiente, ridurre il ritardo e di conseguenza migliorando le prestazioni delle applicazioni web, le videochiamate e altri servizi, oltre che abbassare i costi evitando di pagare tariffe di transito ad altri fornitori di rete. Questo non è futuro immaginato, è un presente del quale a Genova abbiamo già gettato le basi e che, grazie all'implementazione che intendiamo dargli, trasformerà il nostro territorio in un crocevia internazionale in grado di garantire sviluppo e occupazione”.

Lo sviluppo economico passa anche attraverso incentivi e sostegni per le aziende che si insediano nella nostra regione. “Nel nostro programma – sottolinea il candidato presidente - sono previste una serie di misure: dalla reintroduzione dell'esenzione Irap per chi viene a investire a un fondo per l'imprenditoria femminile arrivando al pieno utilizzo dei 400 milioni nel sostegno del tessuto imprenditoriale tramite le iniziative e i bandi previsti dalla programmazione europea. La Fabbrica delle Idee per la Blue Economy, l'Energy Valley Made in Liguria, il supporto economico ai distretti del mare sono tutti obiettivi che realizzerò nel corso del mio mandato”.

“Ieri ho assicurato, e lo ribadisco con forza e volentieri, che da Governatore chiederò che la Liguria possa trattenere buona parte della fiscalità drenata dai porti – conclude Marco Bucci - Quei soldi ci garantiranno le risorse necessarie per finanziare il pieno sviluppo e ogni infrastruttura. Devo notare con dispiacere, ma ne ero certo, che il mio avversario si è ben guardato dal fare altrettanto. Almeno è stato onesto, essendosi sempre apertamente battuto contro ogni forma di maggiore autonomia fiscale. Sul programma della sinistra leggo solo parole, ma mai una ricetta per lo sviluppo economico. Libri dei sogni, ma nulla di concreto. Leggo di simbiosi, di coordinazione, di regia, di promozione, ma le uniche cose citate sono realtà già esistenti che sono costretti a dire di voler sostenere. Basti pensare che, quando gli si chiede che infrastrutture vogliono, non sapendo che dire e non conoscendo la realtà ligure, rispondono ‘la banda larga’. Noi siamo già al Blue Med, e non ci basta”.