Criticità idrauliche Albenga, Canepa e Foscolo (Lega): “Necessario un approccio integrato e multidisciplinare”

“Per affrontare le criticità idrauliche nella Piana di Albenga, è fondamentale adottare un approccio integrato e multidisciplinare”.

Giancarlo Canepa e Sara Foscolo, candidati consiglieri in Regione per la Lega intervengono dopo i disastrosi nubifragi che hanno provocato danni ingenti alle aziende agricole albenganesi e di Ceriale proponendo misure idonee per ridurre significativamente l'impatto delle piogge torrenziali e al tempo stesso proteggendo l'agricoltura e migliorando la sicurezza del territorio.

“Il giorno dopo il nubifragio di inizio settembre - dichiarano i due candidati - abbiamo verificato personalmente le conseguenze disastrose per le aziende agricole e la disperazione negli occhi di chi ha subito ancora una volta ingenti danni”.

A questo proposito i due candidati hanno elaborato una sorta di vademecum che intendono portare ai tavoli discussione tecnici e politici dell’Amministrazione Regionale. Per Canepa e Foscolo, per una strategia il più possibile efficace volta a prevenire situazioni gravi come quella di inizio settembre, è necessario realizzare una mappatura integrata e aggiornata dei canali e delle infrastrutture attuali, valutando le portate le loro effettive capacità di smaltimento delle acque in caso di eventi meteorologici estremi. E’ altrettanto importante identificare i punti critici e le aree vulnerabili. Per i due candidati in Regione è opportuno elaborare una pianificazione delle opere di adeguamento con interventi di potenziamento mirati dei canali con la rimozione di ostacoli e una manutenzione regolare dei corsi d’acqua.

“Importante poi creare una sistema coordinato di vasche di laminazione per la raccolta delle acque che possano ritardare e regolare il deflusso verso i canali già esistenti. Questo – dicono Canepa e Foscolo - ridurrebbe il rischio di allagamenti”. Ci sono poi altre misure che potrebbero migliorare le condizioni della Piana. “Indubbia anche la necessità di promuovere pratiche agricole sostenibili incentivando tecniche che possano migliorare le condizioni di permeabilità dei terreni”. Inoltre, dal momento che non è possibile immaginare che una strategia complessiva di intervento possa essere demandata all’azione dei singoli proprietari di attività agricole e produttive, per i due candidati occorre adottare una corretta pianificazione degli interventi che parta dall’azione locale di un efficiente Consorzio di bonifica (ovvero dalla collaborazione dei Consorzi di tutti i Comuni confinanti) supportato - a livello sovracomunale - dal coordinamento e sostegno della Provincia di Savona e della Regione Liguria.

Per questo motivo, Canepa e Foscolo vorrebbero portare in Regione la costituzione di un tavolo di lavoro permanente per monitorare l'implementazione delle misure e garantire la collaborazione tra i diversi attori anche per reperire fondi a livello regionale e nazionale, inclusi quelli disponibili per la mitigazione del rischio idrogeologico. Fondi che dovranno necessariamente essere investiti in tempi brevi e soprattutto in maniera migliore rispetto al passato.