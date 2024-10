Finale, le buone pratiche di Protezione Civile ancora protagonista in piazza con "Io non rischio"

Le buone pratiche di Protezione Civile sono state le protagoniste nella giornata di domenica 13 ottobre a Finale Ligure, in Piazza di Spagna, dove la locale sezione dell'ente nazionale ha aderito ancora una volta all'iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Dipartimento Nazionale "Io non rischio".

Essere informati, consapevoli e pronti per "non sbagliare mossa" nello sfortunato, ma sempre più probabile purtroppo, caso di ritrovarsi coinvolti in una situazione emergenziale legata a eventi atmosferici o sismici è l'obbiettivo della campagna.

Oltre ai volontari, hanno partecipato agli incontri con la popolazione anche alcuni formatori della Protezione Civile, spiegando quali sono i corretti comportamenti da tenere qualora ci si trovi a dover affrontare le situazioni di rischio descritte in precedenza.