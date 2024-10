Taglio ai fondi Aned, il presidente Falco: “Un governo di destra che non ha memoria”

L’associazione dei perseguitati politici antifascisti (Anppia) e quella degli ex deportati nei campi nazisti (Aned) potrebbero essere a rischio per il taglio dei fondi da parte del governo Meloni.

L'esecutivo avrebbe deciso di tagliare ai fondi alle due realtà. Una delle due, l’Aned, riunisce tutti i sopravvissuti ai lager e vede tra i propri iscritti. Il taglio ai fondi dell’Aned, è stato deciso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Il nostro presidente nazionale ha ribadito la necessità che questi fondi non vengano tagliati – spiega il presidente dell'Aned savonese Simone Falco –. E' un governo di destra che non ha memoria storica e che mette soldi per le foibe, ma vuole tagliare le risorse per chi si dedica alla memoria dei campi di sterminio. Mi auguro che si ravvedano e non rendano questa decisione definitiva; nei campi di sterminio sono finiti tutti i gruppi che hanno fatto la Resistenza”.