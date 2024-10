A Santuario la celebrazione degli anniversari di consacrazione con il Vescovo

Mercoledì 16 ottobre alle ore 16 nella Chiesa Santa Lucia a Savona don Piero Giacosa celebrerà la messa dedicata a tutti gli artisti e alle artiste che operano nella diocesi di Savona-Noli. Nell'occasione sarà possibile consegnare un'opera di pittura, scultura o altro sul tema "Il mare (e la fede cristiana)" per partecipare alla settima Mostra "Premio Alessandro Coretti" (iscrizione 10 €). Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi al direttore artistico e curatore Felicino Vaniglia. Il pubblico potrà poi ammirare le opere in concorso e votarle su apposita scheda.

Sabato 19 ottobre alle ore 10 al Santuario Nostra Signora di Misericordia il vescovo Calogero Marino presiederà una messa di ringraziamento in cui verranno festeggiati gli anniversari di consacrazione e professione religiosa. L'iniziativa avrà per titolo "Camminare. Festeggiare. Ringraziare" ed è promossa dall'Unione Superiore Maggiori d'Italia, dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e dal Centro Diocesano Vocazioni. Chi desidera recarsi alla basilica in pellegrinaggio in gruppo e recitando il rosario il ritrovo sarà alle ore 9:15 dalla frazione San Bernardo in Valle.Su iniziativa dell’Associazione Santuario degli Sportivi Savonesi sempre il 19 ottobre alle ore 10:30 nella Chiesa Madonna del Monte, da tempo intitolata "santuario degli sportivi savonesi", il vicario foraneo don Angelo Magnano officerà una funzione religiosa dedicata appunto agli sportivi e alle sportive.

L'invito a partecipare è rivolto a tutto l'ambiante sportivo locale dal CONI e dalle federazioni, al CIP, alle Benemerite, agli enti di promozione, al Panathlon, ai dirigenti e agli allenatori delle società locali con gli atleti, ai quali è richiesto indossare la divisa della propria società.

L'associazione vuole così ritornare a svolgere l'appuntamento annuale, importante momento aggregativo di amicizia e fede, in collaborazione con il Servizio per la Pastorale del Tempo Libero e dello Sport della Diocesi di Savona-Noli.

Nella stessa giornata alle ore 18:30 nella Chiesa San Giovanni Battista, nel centro storico, ci sarà la messa di suffragio per monsignor Carlo Aliprandi, nato cento anni fa, l’11 ottobre 1924 a Quiliano e nominato vescovo di Cuneo il 3 settembre '71 da papa Paolo VI. Monsignor Aliprandi trascorse la fanciullezza a Valleggia. Avendo perduto molto presto entrambi i genitori, nell’ottobre '35 entrò in seminario a undici anni. Il 22 maggio '48 fu ordinato sacerdote da monsignor Pasquale Righetti e in seguito inviato a Roma a proseguire gli studi alla Pontificia Università Gregoriana.

Laureatosi in Filosofia nel '51, tornò in diocesi diventando insegnante di lettere, poi di filosofia e teologia nel Seminario Vescovile, di cui nel '58 fu nominato direttore spirituale.

Aliprandi fu anche canonico della Cattedrale San Pietro di Noli, assistente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana e consulente ecclesiastico dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi. Insegnò religione all'Istituto Magistrale Statale e poi all’Istituto Rossello. Il 24 ottobre '71 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta su ordinato vescovo della Diocesi di Cuneo, di cui il 4 novembre '71 prese possesso e in cui rimase fino al '99. Si spense il 9 maggio 2002 a Boves e da allora riposa nella cripta dei vescovi della Cattedrale Santa Maria del Bosco di Cuneo.