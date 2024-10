il Meteorologo Ignorante apre il nuovo ciclo di incontri “Parole in movimento

Giovedì 17 ottobre alle ore 17:00, nella sala polivalente di via Primo Maggio 22, Gianfranco Saffioti, meglio noto come “Il Meteorologo Ignorante”, aprirà il nuovo, ricchissimo, ciclo di incontri-conferenza.

“Osservare e comprendere Madre Natura”, questa è la missione per nulla facile di Gianfranco Saffioti. E’ precisamente in questa direzione che si muove il grande lavoro di “Igno” sui social e con i suoi “Ignotur” in giro per tutta la Liguria.

Divertente, innovativo, fantasioso, seguitissimo, il Meteorologo Ignorante, si diverte a personificare i fenomeni atmosferici in improbabili figuri come Don Mercurio (la temperatura), Sua Maestà (il vento di tramontana), Capitan Libeccio, Mestizia e tanti altri, tutti spiritosamente resi dal disegnatore Mauro Moretti. Nella nostra stupenda “Casa Liguria” stretta tra il “Catino Padano” a nord, i “Senza C”( Toscana) ad est e i “Senza bidè”(Francia) ad ovest, questi figuri si muovono, si fronteggiano, si combattono scatenando e più raramente scongiurando piccoli o grandi problemi idrogeologici.

Il tema è serio e molto importante soprattutto in un territorio problematico come il nostro. Una prevenzione davvero efficace non può provenire solo dalle istituzioni preposte, ma deve crescere dal basso, da tutti noi, e non può prescindere dalla conoscenza, quanto più possibile diffusa e capillare, dei fondamentali della fisica atmosferica. Quella di Saffioti è una didattica continua e infaticabile che spiega, ora dopo ora, i movimenti delle masse d’aria, le loro caratteristiche peculiari e tutti i comportamenti prevedibili.

Intanto, una rete attentissima e sempre più vasta di “meteobeline” (i followers della sua pagina) scruta il cielo, consulta gli idrometri, la mappa del radar e quelle satellitari, segnalando a Igno tutti gli umori del tempo, paese per paese, con foto molto belle. Il “popolo” del Meteorologo Ignorante – divertendosi un sacco - riceve una meticolosa e benefica alfabetizzazione meteorologica, quanto mai utile e necessaria per chi vive in un territorio idrogeologicamente fragile come la Liguria.

“Con il Meteorologo Ignorante - afferma la presidente della Pro Loco cerialese Livia Boano -, apriamo la fittissima serie di incontri del ciclo “Parole in Movimento” che ci accompagnerà fino quasi alle soglie dell’estate, snodandosi da ottobre 2024 a maggio 2025”.

“Gli incontri si distribuiranno tra la sala “F. Fizzotti” e la Sala “Riflessi” di lungomare Diaz 91 con temi quali lettura consapevole, fisco, arte e costume, storia locale, auto mutuo aiuto, curiosità sulla lingua italiana, prevenzione, antropologia del cibo, psicologia, “ascolto” del proprio corpo, nozioni pratiche di fisioterapia, buona nutrizione e cibo come cura di sé. Sono previsti anche tre show cooking, grazie alla collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Alassio e due note chef locali” aggiunge.

“Sicuramente un programma impegnativo, pensato e organizzato insieme all’Unitre di Ceriale, con l’ambizione di offrire proposte interessanti e di qualità per ospiti e residenti anche nel periodo di bassa stagione. Il tutto reso possibile grazie al fondamentale contributo del Comune e dell’Assessorato alla Cultura nella persona del sindaco Marinella Fasano”.