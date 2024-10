"La forza della fragilità". A Finalborgo la ballerina, pittrice e scrittrice Simona Atzori racconta la sua storia

Come si accoglie la propria fragilità? Come la si può trasformare al punto da farne il perno della nostra vita?

Intorno a domande come queste si svilupperà l'incontro con Simona Atzori, sabato 19 ottobre, alle ore 20:30, nell'auditorium "Don Franco Destefanis" del complesso di Santa Caterina a Finalborgo, dove protagonista sarà una meravigliosa donna: Simona Atzori, ballerina, pittrice e scrittrice.

Una serata di testimonianza e riflessione dove Simona racconterà la sua storia. La donna, nata senza le braccia, ha saputo trasformare il suo limite in opportunità, riuscendo a realizzare il suo sogno: quello di diventare una ballerina di fama internazionale e una pittrice di successo. “I veri limiti sono negli occhi di chi guarda” dice sempre.

Perché Simona ha non solo uno straordinario talento artistico, ma anche una capacità unica di appassionare alla vita; i suoi racconti, il suo sguardo, il suo sorriso avranno perciò un effetto rigenerante per tutti coloro che parteciperanno. "Non c’è nulla che non possa essere fatto, basta trovare il modo giusto per farlo» dice sempre Simona. E allora perché no? Perché non ripartire da ciò che apparentemente ci blocca? Perché non sperimentare insieme 'La forza della fragilità'?".

Lunedì 21 ottobre, nella mattinata, Simona Atzori dovrebbe poi incontrare quindi gli adolescenti di alcune classi delle scuole superiori del Nuovo Polo Scolastico (Alberghiero "Migliorini", Ipsia "Da Vinci" e Liceo "Issel") di Finale Ligure.

"Viviamo tempi complessi, costellati da sofferenze e problematiche di fragilità estrema, ancor più marcata nelle giovani generazioni: fragilità non accolta e non elaborata, addirittura nascosta, esorcizzata, rifiutata. Eppure è proprio l'accoglienza della propria e altrui fragilità che rende le persone e la società tutta, più umana, mite, solidale..." concludono da Vita Nova gli organizzatori dell'iniziativa, in collaborazione con Consulta del Volontariato, Rete delle Comunità Solidali, Libreria Come un Romanzo con il patrocinio di Acli Savona e Comune di Finale Ligure.