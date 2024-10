Al Punto di incontro di via Verzellino nasce iniziativa “Partecipo”

Venerdì sera presso il Punto di Incontro di Via Verzellino 31r, a Savona, si è svolto il primo tavolo di dibattito dell’iniziativa Partecipo. Durante lo svolgimento della campagna elettorale, infatti, sulla base del riscontro ottenuto durante gli incontri svolti, è emersa la necessità di dialogo attivo con le generazioni più giovani, che hanno domande da porre, progetti e contenuti da condividere sul nostro territorio.

Credendo nella Cittadinanza Attiva e nella politica basata su ascolto, studio, confronto e su un dialogo orizzontale, che apra alla cittadinanza la possibilità di dialogare con le istituzioni, abbiamo fatto nascere l’iniziativa “Partecipo”: questo progetto prevede l’incontro con i millennials, giovani cittadini e cittadine che vogliano formulare le loro proposte sui temi fondamentali del nostro programma e su quelli di interesse collettivo, per condividerle e discuterle in gruppo.

Durante gli incontri quindi si potranno sviluppare discorsi tematici su salute, lavoro, ambiente, sostenibilità, diritti, infrastrutture: le sensibilità e le esperienze di ciascuno porteranno sul tavolo idee, argomenti di confronto e di crescita per la nostra comunità, per poter realizzare progetti e proposte insieme. In questo periodo saranno organizzati molti tavoli sui diversi temi, e sarà possibile formulare le proprie proposte online, via mail o mediante un evento pubblico che si terrà alle SMS Serenella il giorno 23 ottobre.

Questa iniziativa proseguirà al termine della campagna elettorale traducendosi in un appuntamento che si terrà una sera ogni due settimane, proprio perché la costruzione di una comunità è l’elemento fondamentale di qualunque azione politica e vogliamo che sia un percorso di dialoghi in divenire.

Puoi inviare le tue proposte cliccando su Modulo Partecipo (https://forms.gle/TWAU1zmHRBdgyw1f8), oppure inviando le tue proposte alla mail info@gabriellabranca.it Per informazioni, visita il sito www.gabriellabranca.it