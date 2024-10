Casella (Avs) domenica pomeriggio a Garlenda. Giovedì 24 ottobre chiusura al San Carlo di Albenga

Jan Casella incontrerà gli elettori domenica pomeriggio alle 16 nella palestra comunale di Garlenda in località Borgata Nuova. Il candidato di Avs alle elezioni regionali sarà presentato al pubblico da Andrea Marmentini, consigliere comunale di Garlenda, e da Dino Morando, storico attivista del Ponente.

"L'incontro di domenica sarà soprattutto un'occasione per parlare dell'entroterra, spesso dimenticato dalla politica. Talvolta bastano piccoli interventi per rendere migliore la vita ai suoi abitanti. Penso alle opere di difesa dal dissesto idrogeologico per scongiurare il rischio di frane. Oppure all'importanza di servizi come scuole, asili nido e uffici postali", spiega Jan Casella.

E sottolinea: "In molti casi, esercizi pubblici e piccoli negozi rappresentano un presidio sociale di rilevanza collettiva: è fondamentale aiutarli con una burocrazia efficiente e una tassazione agevolata. Lo stesso discorso vale per tutte le aziende che resistono in questi territori".

Secondo Jan Casella, "investire nell'entroterra significa evitare lo spopolamento dei paesi collinari e proteggere i comuni a valle dal rischio di alluvioni".

Gli appuntamenti pubblici del candidato di Avs stanno riscontrando un ottimo successo di pubblico. La serata di apertura ha richiamato 150 persone in piazza Libertà ad Alassio, mentre una cinquantina di sostenitori si sono ritrovati a Borghetto Santo Spirito nella sala di Palazzo Pietracaprina. Altri momenti di forte partecipazione sono stati i volantinaggi sui mercati settimanali, come quelli di Alassio e di Andora, insieme al consigliere comunale andorese Ruggero Marchese.

La campagna elettorale di Casella si concluderà giovedì 24 ottobre nell'auditorium San Carlo in via Roma ad Albenga. Alle 21 è previsto un evento pubblico cui parteciperanno i suoi sostenitori provenienti da tutta la provincia.