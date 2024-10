Verso le regionali, Angelo Vaccarezza lancia una miniserie video in dieci tappe

Mancano poco meno di due settimane al voto del 27 e 28 ottobre con il quale si rinnoverà il Consiglio regionale della Liguria.

Poco più di dieci giorni durante i quali il candidato alla carica di consigliere con Forza Italia, Angelo Vaccarezza, lancia un'iniziativa fatta di video giornalieri sui suoi canali social, "un piccolo viaggio, in dieci tappe fino al meno uno di venerdì prossimo quando poi vi sarà il silenzio elettorale".

"10 tappe per commentare cose che sono state dette, scritte o non dette in questa campagna elettorale - spiega - qualche falsità, qualche bugia, qualche cattiveria che qualcuno si poteva risparmiare. Brevi pillole veloci per poter insieme percorrere le ultime 10 tappe e accompagnare Marco Bucci vincitore sul traguardo di Genova e di questa regione".