3° Trofeo Maruzzella: domenica i tornei Under 10 e 12 a Lago Figoi

Domenica 20 ottobre, con inizio alle ore 15, presso la Piscina di Lago Figoi, si disputerà il 3° Trofeo Maruzzella organizzato dalla Sportiva Sturla. La manifestazione, ormai un appuntamento classico per le squadre giovanili, prevede lo svolgimento di due tornei, uno Under 10 e uno Under 12.

"Appuntamento nella piscina di lago Figoi per poter disputare più partite contemporaneamente e creare una maggiore compartecipazione di squadre e pubblico" sono parole della dirigenza sturlina, attivamente impegnata ogni anno nella promozione della Pallanuoto giovanile e reduce dal successo del 20° Trofeo Panarello.

Le squadre iscritte al torneo Under 10, oltre alla Sportiva Sturla, sono la RN Sori, il Rapallo e il Lerici mentre tra le formazioni Under 12 si sfideranno la squadra ospitante bianco verde, il CN Sestri, la Locatelli, l’Andrea Doria, il Rapallo e la RN Sori. La premiazione è prevista alle ore 18.