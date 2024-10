Agricoltura, Bergesio (Lega): "Nuovo bando Distretti cibo 100mln per promozione e sviluppo territori

“Esprimo soddisfazione per il nuovo bando per i Distretti del Cibo, che mette a disposizione 100 milioni di euro per la promozione e lo sviluppo dei territori e delle produzioni locali, nonché per garantire la sicurezza alimentare, migliorare la sostenibilità e la competitività delle produzioni e ridurre lo spreco alimentare. Con la Lega al governo misure concrete per stare accanto agli agricoltori con risorse importanti che promuovono le nostre filiere e le produzioni italiane. Le domande di contributo dovranno essere caricate sul portale messo a disposizione dal Masaf entro il 15 novembre 2024”.



Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega e vicepresidente dell’omonima commissione a Palazzo Madama.