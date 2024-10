Il comunicato della FITP Liguria sul Palasport di Genova

In merito alle polemiche sul Palasport di Genova, e relativamente a quanto emerso su alcuni organi di stampa, la Fitp Liguria chiarisce quanto segue.



Alla luce degli approfondimenti tecnici emersi nelle ultime ore e come dichiarato dall’AD di Cds Moretti (altezza dell’Oculum a 12,70 e la struttura aggiuntiva movimentabile a 12 metri), l’impianto è omologabile per qualsiasi evento internazionale della nostra Federazione.



Le dichiarazioni del presidente Fitp Liguria Andrea Fossati pubblicate oggi su Il Secolo XIX sono state raccolte lunedì scorso, senza quindi tenere conto degli approfondimenti tecnici di questi ultimi giorni.



Non è stato per altro riportato quanto dichiarato in merito alle interlocuzioni in corso tra Fitp nazionale e Comune di Genova per portare nel 2025 al Palasport una gara internazionale di Billie Jean King Cup, la massima competizione mondiale di tennis femminile a squadre.



La nostra Federazione esprime grande soddisfazione per il Palasport di Genova, una struttura che da troppi anni mancava alla nostra città e che non vediamo l’ora sia inaugurato e a disposizione del mondo sportivo genovese.