Rocchetta di Cengio: la festa del ventennale di “ZuccaInPiazza” ha celebrato anche il gemellaggio con la Zucca Bertagnina di Dorno (PV) (FOTO)

Nonostante la pioggia, un folto pubblico ha preso parte all'evento, focalizzato sulla valorizzazione del territorio, la salvaguardia della biodiversità e la riscoperta delle tradizioni gastronomiche della Valle Bormida. La Zucca di Rocchetta, che ha festeggiato i 20 anni, è l’unica cucurbita al mondo dotata di una propria carta d'identità per ogni esemplare, che attesta l'autenticità e fornisce dettagli utili sul produttore, sia per i ristoratori che per chi realizza trasformati, come le confetture, etichettate con il numero identificativo dell'esemplare utilizzato.

Tra le novità più apprezzate di questa edizione il gemellaggio con la Zucca Bertagnina di Dorno (PV), la panchina gigante con un grande cuore, e il ristorante del nuovo Palazucca, che ha registrato un grande afflusso di visitatori.

L'evento, come tradizione, non si è limitato a una semplice celebrazione del "cibo", ma ha offerto un'immersione nel mondo affascinante e complesso che lo circonda, all'insegna del principio del "buono, pulito e giusto". Grazie alla cucina della Comunità della Zucca di Rocchetta e ai produttori di specialità agro-alimentari locali, è stata un'opportunità imperdibile per gustare e acquistare alimenti squisiti, sostenibili per l'ambiente, giusti per la società e salutari per il nostro organismo.

Un momento particolarmente significativo è stato il gemellaggio con la Zucca Bertagnina di Dorno, una varietà tradizionale lombarda rinomata per la sua forma allungata e la buccia di un intenso arancione brillante. Questa zucca, oltre a essere esteticamente affascinante, è molto apprezzata per il suo sapore dolce e la consistenza farinosa, rendendola un ingrediente ideale in molte ricette culinarie. A Cengio, era presente una delegazione del comune di Dorno, guidata dal sindaco Francesco Perotti e alcuni assessori, insieme al direttivo della proloco di Dorno, capitanato dal presidente Stefano Nicrosini, che da oltre vent’anni organizzano una festa dedicata a questa specialità gastronomica.

Il ristorante del Palazucca ha ricevuto ampi consensi offrendo l'opportunità di gustare piatti a base di ingredienti di eccellenza, sapientemente preparati dallo staff di cucina, che ha mostrato grande professionalità e dedizione anche nella cena tematica “La Zucca in Fiore” del sabato sera. Durante questa serata, la protagonista della festa, la zucca, si è unita ai fiori eduli in un'avventura di sapori, sotto la direzione di Claudio Porchia, ideatore e direttore del Festival della Cucina con i Fiori. Un menù particolarmente curato e gustoso, che ha richiamato oltre 130 partecipanti, che hanno potuto assaporare piatti a base di fiori freschi forniti dall’azienda Raverabio, oltre a salse, ketchup e sciroppi di Tastee.it.

Nonostante la pioggia, domenica la piazza ha accolto i produttori locali e i loro prodotti e si è registrata una grande partecipazione anche ai laboratori per bambini, allo show cooking, che ha presentato una deliziosa focaccia con la zucca di Rocchetta, e al concerto di fisarmoniche, che ha proposto un'immersione piacevole nella storia, cultura e musica tradizionale, folk ed etnica.

Un successo che ha premiato l'impegno ed il lavoro dei volontari della Comunità della Zucca di Rocchetta guidati dall'infaticabile e vulcanico Gianpietro Meinero.