Alassio celebra la Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS: il pontile Bestoso si illumina di arancione

Nella giornata di domani, giovedì 24 ottobre, anche ad Alassio verrà celebrata la Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS, col patrocinio dell'Assessorato al Volontariato del Comune alassino.

Per celebrare questa significativa ricorrenza verranno esposte la bandiera di ANPAS dal balcone del Palazzo Comunale e il Pontile Bestoso sarà illuminato di arancione, in omaggio a tutti i volontari delle Pubbliche Assistenze che, con le loro divise di questo colore, operano con impegno e dedizione per il bene della collettività. Sul territorio comunale, fa parte di ANPAS la Croce Bianca di Alassio, che contribuisce attivamente al servizio della comunità.

La rete nazionale di volontariato ANPAS rappresenta 928 Associazioni di Pubblica Assistenza presenti su tutto il territorio italiano, quotidianamente impegnate nel soccorso in emergenza e trasporto sanitario, nella protezione civile e nelle attività sociosanitarie. Con oltre 100.000 volontari, 5.000 dipendenti e 500.000 soci, ANPAS garantisce, insieme alle altre reti nazionali del soccorso, il 90% del soccorso e trasporto sanitario in Italia. ANPAS è riconosciuta, come Associazione nazionale, dal Dipartimento della Protezione Civile ed è attiva nelle numerose emergenze nazionali che colpiscono l'Italia. Per celebrare i 120 anni di servizio al Paese, il Consiglio nazionale ANPAS ha scelto di istituire la giornata nazionale delle pubbliche assistenze fissandola per il 24 ottobre, data del Congresso di Lerici (1987), durante il quale è avvenuta la trasformazione della Federazione nazionale delle società di Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso in Associazione nazionale.