Marcia a pieno regime l’organizzazione del 6° Giro dei Monti Savonesi Storico

Con l’approvazione da parte del Supervisore ACI Sport del nuovo percorso del 6° Giro dei Monti Savonesi Storico, prosegue con passo spedito l’attività organizzativa della Sport Infinity al fine di posizionare tutte le pedine al loro posto.

Imbastita giocoforza a seguito dei lavori annunciati su un tratto di strada interessato dalla manifestazione, la nuova dislocazione delle prove speciali ha comunque tutte le peculiarità per offrire un’edizione avvincente ed impegnativa agli equipaggi che saranno della partita ad Albenga, sabato 9 e domenica 10 novembre prossimi.

Va comunque sottolineato il rammarico espresso dallo staff organizzativo per il mancato transito lungo la Val Bormida, territorio a cui la stessa Sport Infinity deve molto, ma nel contempo è ferma la volontà, per le future edizioni, di tornare a riproporlo quale punto fermo della manifestazione.

Prendendo a prestito il detto “non tutti i mali vengono per nuocere”, dal forzato allestimento del nuovo percorso si trarranno comunque benefici – come anticipato nel precedente comunicato – che andranno a ridurre in modo significativo i chilometri del trasferimento e anche dei tempi di gara, il tutto a vantaggio degli equipaggi che si ritroveranno ad Albenga tra tre settimane per giocarsi i “posti al sole” nel T.R.Z. della Prima Zona, come anche per il Memory Fornaca, Michelin Trofeo Storico e Coppa 127 senza dimenticare la validità per la North West Regularity Cup, il trofeo dedicato alla regolarità a media, promosso dal pull di organizzatori di manifestazioni per sole auto storiche in Liguria e Piemonte del quale Sport Infinity è pedina fondamentale.

A poco più di una settimana dall’apertura delle iscrizioni, stanno pervenendo le prime conferme come anche le richieste d’informazioni da parte di concorrenti, sia per il rally storico, sia per il rally di regolarità e a tal proposito si rammenta che il termine ultimo per aderire è lunedì 4 novembre prossimo.