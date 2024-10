Tutto pronto per Intersections 2024

Si avvicina l’attesissimo Intersections 2024, previsto il 29 e 30 ottobre 2024 all’Allianz Mico Milano. L’evento, nato dall’unione di IAB Forum e IF! Italians Festival, rappresenta il più importante momento di confronto per professionisti e giovani talenti del settore marketing e creatività. Oltre ai già annunciati prestigiosi speaker internazionali - Paola Antonelli, Greg Hoffman e Jerry Kaplan - che presenteranno al pubblico le loro prospettive sul mondo della comunicazione, nella due giorni milanese saranno oltre 70 i workshop e 50 gli espositori presenti.

La prima giornata inizierà con i saluti istituzionali da parte dei presidenti delle Associazioni promotrici: Davide Arduini (UNA - Aziende della comunicazione unite), Carlo Noseda (IAB Italia) e Stefania Siani (ADCI - Art Directors Club Italiano).

Seguiranno interventi chiave, tra cui:

“Leggere i dati: le tendenze emergenti nel mercato pubblicitario” Presentazione di Denise Ronconi, Direttrice dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano;

“Difference makes the Difference” Federico Capeci, CEO di Kantar Italia, esplorerà come creare connessioni significative con i consumatori;

Conversazione tra Andrea Moccia e Nicola Piovani Un dialogo sul legame tra musica e scienza;

“Unleashing Creativity with Google AI” Amir Ariely, Global Creative Director di Google, discuterà l'impatto dell'IA sulla creatività su YouTube;

“RAI Pubblicità: Intersections con Clara” Gian Paolo Tagliavia e Clara si confronteranno in un'intervista incrociata per raccontare alcune delle iniziative di maggior successo realizzate da Rai nell'ultimo anno;

“The Marketing Playlist 2024” Un panel con Alessandro Diana (Accenture Song), Pepe Moder (Radio 24), Giulia Staffieri (Leroy Merlin) e Claudia Vassena (Intesa Sanpaolo) sul futuro del marketing; Nel pomeriggio della prima giornata, il 29/10 la conferenza prosegue con:

“Oltre le Barriere: fare sistema nella comunicazione in un mondo convergente” Un panel in cui condividere il punto d’osservazione dei CEO dei principali Media & Creative Network tra cui Omnicom Media Group, WPP, McCann Worldgroup, Havas Creative Network; “Progettare emozioni” Greg Hoffman, former Chief Marketing Officer di NIKE, discuterà dell’importanza delle emozioni nel marketing ;

seguito da un panel su AI & Marketing con Aldo Agostinelli di Telepass e i rappresentanti di Connected Stories e Dances

e da un panel tutto al femminile per approfondire i nuovi modelli di leadership per vincere la sfida della complessità con Francesca Costanzo di OMD Italia, Valentina Sangiorgi di Randstad e Roberta Cocco. Conclude la prima giornata la

Conversazione tra l’esperto di intelligenza artificiale Jerry Kaplan e Federico Ferrazza di Wired, che discuteranno il futuro del lavoro e della tecnologia.

La seconda giornata, il 30 ottobre, la conferenza plenaria offrirà un programma altrettanto coinvolgente, tra cui:

“Io e IA - crescere con gli agenti autonomi” Massimo Chiriatti di Lenovo e lagiornalista Barbara Carfagna esploreranno l'integrazione dell'IA nelle aziende;

“Progetto perfetto: arte e design nell'era dell’Intelligenza Artificiale” Paola Antonelli, Senior Curator, Department of Architecture and Design, The MoMA New York condividerà la sua visione sul ruolo dell'IA nell'arte e nel design;

“Agenda 2025: the Brand perspective” Una discussione con Constantine Kamaras di IAB Europe e Alison Keith di Kraft Heinz su creatività, media e branding;

l’intervento a cura di Amazon Ads dal titolo “Prime Video ads, when advertising meets entertainment con Marina Guida;

“Beyond Football” Pierdonato Vercellone, Chief Communication Officer di AC Milan, parlerà del connubio tra sport, intrattenimento e cultura pop.

I main sponsor dell’evento, Google e Rai Pubblicità, offriranno ai partecipanti una serie di importanti contributi, che spaziano dalle novità in campo tecnologico fino alle strategie avanzate di comunicazione e intrattenimento.

Google sarà protagonista con interventi di grande rilievo, a partire dalla plenaria del 29 ottobre, dove Amir Ariely, Global Creative Director, esplorerà come l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando la creatività su piattaforme come YouTube.

Il 30 ottobre invece, Francesca Mortari - Director, YouTube Spain & Italy- ed Elisabetta Taverna -Director, Sales - Tech, Telco, Energy, Consumer Goods, Healthcare presenteranno un caso studio, in cui L’Oreal ha collaborato con Google per ridefinire la sua strategia di influenza e advocacy. Grazie al contributo dei creators di YouTube, il brand ha sfruttato le caratteristiche uniche della piattaforma per connettersi conil pubblico attraverso vari formati e schermi, superando i modelli tradizionali di intrattenimentoe marketing.

Seguiranno diversi workshop, il primo dedicato a Privacy Sandbox, l'iniziativa che segna una nuova era della privacy online. Questo progetto mira a garantire un equilibrio tra la protezione dei dati degli utenti e le necessità pubblicitarie, aprendo nuove strade per il marketing. Il secondo workshop approfondirà la rivoluzione della Connected TV guidata da Millennials e Gen Z, mentrel’ultimo workshop di Google, "Futurefying Consumer Demand: How to Generate Demand with YouTube", esplorerà come sfruttare l'intelligenza artificiale e YouTube per stimolare la domanda dei consumator

Rai Pubblicità, sarà presente durante la plenaria del 29 ottobre, con un formato inedito: Gian Paolo Tagliavia (Amministratore Delegato) e la cantante Clara, tra le protagoniste di Mare Fuori, si confronteranno in un'intervista incrociata per raccontare alcune delle iniziative di maggior successo realizzate da Rai nell'ultimo anno. Attraverso le loro esperienze personali, scopriremo come due professionisti, pur operando in ambiti molto diversi, abbiano collaborato a progetti comuni, unendo competenze e valori distinti ma complementari.

Sempre Il 29 ottobre, Francesco Barbarani (Direttore Digital & Experience) e Marco Robbiati (Direttore Marketing Commerciale) saranno alla guida del panel "Contenuti e Innovazione: la forza del Total Video Rai Pubblicità", illustrando il posizionamento di Rai Pubblicità come top player strategico nel panorama del total video. Durante l'incontro, verranno approfonditi alcuni elementi chiave dell'offerta della concessionaria: icontenuti di qualità, i grandi volumi d’ascolto e l'utilizzo di tecnologie avanzate che abilitano nuovi formati e strategie di targetizzazione sempre più precise. Con un focus verso la transmedialità e l'approccio digital first.

Il 30 settembre vi sarà inoltre la sessione di workshop dal titolo "Evoluzione del branded entertainment: Rai Pubblicità è il partner dell’innovazione". Durante l'intervento, attraverso dati e case history, i relatori mostreranno come la concessionaria offra soluzioni che si integrano armoniosamente nel racconto editoriale, creando esperienze di branded entertainment capaci di valorizzare i contenuti e il messaggio dei marchi”.

Oltre agli interventi formativi, l’evento sarà arricchito da spazi esperienziali esclusivi dedicati al networking, tra cui la YouTube Lounge, un'area riservata dedicata alla creatività e al confronto e il Bar Rai Pubblicità, accanto alla Sala Silver, un luogo pensato per il networking e per discutere delle innovazioni presentate durante l’evento.