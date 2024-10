Ai Tricolori Fondo di Pisa vincono Murcarolo, Sampierdarenesi, Rowing e Velocior

Canottaggio ligure ancora in grande forma. Sul Canale dei Navicelli, a Pisa, sono stati assegnati i titoli italiani di Gran Fondo nelle sole specialità del doppio e del quattro senza nelle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Under 17 maschili e femminili.

La Sportiva Murcarolo è campione d’Italia nel 4 senza Under 23 grazie a Guglielmo Melegari, Andrea Licatalosi, Michele Maspero e Pietro Sitia. Vittoria anche per il Rowing Club Genovese nel doppio Pesi Leggeri grazie a Tommaso Rossi ed Ermanno Virgilio.

La Canottieri Sampierdarenesi festeggia il successo del 4 senza Under 19 (Roberto Strazzulla, Jacopo Cappagli, Romeo Schrinzi, Roberto Gotz) e dell’otto Cadetti (Davide Arcolini, Lorenzo Muià, Gabriele Galtieri, Manfredì Ferrando, Francesco Zerega, Andrea Sanna, Pietro Sanci, Riccardo Ren-Rowing, tim. Mattia Zambosco).

Elpis Genova d’argento nel 4 di coppia Master Over 54 (Consigliere, Dagnino, Marasi, Pavletic). Gaia d’Este e Maria Lucrezia Dittamo spingono la Velocior Spezia nel doppio Cadetti. Argento per le allieve C Ilaria Cataldo, Martina Lerici, Elisabetta Lanzoni e Ludovica Santoro