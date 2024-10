Park Tennis Club Genova: in A1 gli Uomini a Bassano Del Grappa, le Donne ospitano Padova

La quarta giornata del campionato di serie A1 appare come un importante crocevia per entrambe le formazioni del Park Tennis Genova. Gli Uomini sono a punteggio pieno dopo i successi maturati sui campi di via Zara contro Bassano del Grappa (6-0) e in trasferta a Roma (4-2 all'Eur) e Vigevano (6-0 al Selva Alta). Le Donne, uscite sconfitte all'esordio contro Padova, hanno imposto il pari a CT Palermo e Canottieri Casale.

Domenica prossima la formazione maschile di capitan Gianluca Naso completa il programma delle trasferte a Bassano del Grappa. "Siamo al giro di boa, sono fiducioso per la prossima partita perché presenteremo la formazione che ci ha condotti al vertice della classifica. Il nostro è un team più molto motivato, che cresce incontro dopo incontro. Confido di portare a casa i 3 punti, andremo a Bassano consapevoli di voler evitare eventuali cali di concentrazione".

La formazione femminile attende Padova. "E' una squadra tignosa, non è per niente semplice da battere. Fuori casa abbiamo incontrato difficoltà su campo veloce e ora speriamo di fare decisamente meglio in casa sulla terra. Le sfide contro Palermo e Casale ci hanno detto che possiamo competere ad armi pari contro chiunque. Venderemo cara le pelle: le nostre giocatrici sono molto unite e sapranno, ancora una volta, esprimersi al meglio".