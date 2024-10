Gli Old Friends chiudono gli "Apericerca musicali" di "Alassio in rosa per Alessia"

Prosegue ad Alassio con l'appuntamento di domani, venerdì 25 ottobre la manifestazione "Alassio in rosa per Alessia", dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. A partire dalle ore 18, al Caffè Roma, ci sarà la serata conclusiva degli Apericerca musicali, animata in questa occasione dalla musica live degli Old Friends.

La serata benefica di karaoke condotta da Giacomo Aicardi in Piazza della Libertà, con raccolta fondi a favore di AIRC, già prevista per sabato 26 ottobre, a causa del maltempo previsto sarà invece rinviata alla prima data utile, ovvero sabato 2 novembre (ore 20:30).

La manifestazione “Alassio in rosa per Alessia” è organizzata dal Comune di Alassio, Assessorato al Volontariato e Pari Opportunità, in collaborazione con AIRC, Alassio Salute, Associazione Amici di Padre Hermann ODV, Fidapa BPW Distretto Nordovest – Sezione di Alassio, Istituto Giancardi Galilei Aicardi e Gesco.