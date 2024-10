Halloween al Molo 8.44 di Vado, il programma del 31 ottobre e 1 novembre

Il Molo 8.44, il centro commerciale all'aperto di Vado Ligure, è pronto a regalare un Halloween indimenticabile a tutte le famiglie con bambini, in collaborazione con l'ASD "Il Giardino dei Sogni" di Savona.

"Preparati per due giorni di divertimento mostruoso con un programma ricco di attività pensate per i più piccoli" dicono dalla direzione del Molo.

Giovedì 31 ottobre

Dalle 16: Si inizia con il truccabimbo spaventoso per trasformare i piccoli in creature dell'orrore. Non mancheranno dolcetto o scherzetto per i più golosi, e il divertente gioco "Salta la Zucca" per mettere alla prova le loro abilità.

Dalle 19 alle 21.30: Per i più grandi, la serata si trasforma in una magica festa con la Disco Horror Star Light. Luci, musica e brividi aspettano. La partecipazione è su prenotazione, chiamando il 3714189591.

La festa di Halloween prosegue anche venerdì 1 novembre.

Dalle 15.30: Spettacolo mozzafiato con il Magic Horror Show. Il Maxi Mago incanterà con un grande spettacolo di magia a tema Halloween, ideale per tutta la famiglia. Da non perdere il Mummia Party a seguire, per concludere la festa con risate e divertimento.

"Non mancare al Molo 8.44 per vivere un Halloween… da paura" concludono.