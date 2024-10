Muore a 22 anni in un tragico incidente ad Alassio: fissati i funerali di Iulian Nica

Fissati i funerali del giovane Iulian Nica, vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre ad Alassio: il rito, di tradizione ortodossa, si terrà mercoledì 30 ottobre alle 15 presso la chiesa Santa Maria Immacolata. Successivamente, Iulian verrà sepolto nel cimitero cittadino.

A soli 22 anni, Iulian lascia la madre Aliona, la sorella Adelia, Dimitri, i parenti e gli amici. In città, il giovane era conosciuto e apprezzato per il suo carattere solare e la dedizione al lavoro presso il bar Peppino ad Alassio.

L'incidente mortale si è verificato intorno alle 2.30, tra viale Hanbury e via IV Novembre. Secondo le prime ricostruzioni, Iulian stava percorrendo viale Hanbury in sella al suo scooter nella stessa direzione di una Lancia Y, quando, all'altezza del civico 154, poco oltre la trattoria I Matetti, è avvenuto il drammatico impatto mentre l’auto era in manovra per una svolta. A quel punto, il giovane è stato sbalzato dalla sella, andando a impattare al suolo con violenza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con l’automedica, insieme ai volontari della Croce Bianca di Albenga e della Croce Bianca di Andora. Malgrado i soccorsi tempestivi, purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. Presenti anche i Vigili del Fuoco e il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Alassio, che hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire le dinamiche dell’incidente.