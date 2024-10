Altare: crollato un ponte lungo la strada delle Tagliate, una famiglia ancora isolata

Frana via Arcara

Le operazioni di messa in sicurezza proseguono incessantemente nel comune di Altare, dove il maltempo degli ultimi giorni ha causato danni ingenti su tutto il territorio. Il comune e la Protezione civile stanno lavorando instancabilmente per ripristinare le aree colpite.

Tra le situazioni più critiche si registra quella della località Pian Merlino, dove la strada delle Tagliate è stata gravemente erosa in diversi punti, rendendo impossibile il passaggio. A peggiorare ulteriormente la situazione, il crollo di un ponte ha isolato una famiglia residente in zona.

Nella zona di via Arcara, uno smottamento ha interessato la viabilità: la strada è stata liberata in emergenza per consentire il passaggio, ma la frana si è estesa anche alla strada sottostante, di proprietà privata, bloccando l’accesso a un box auto di un'abitazione: "Siamo bloccati", spiegano i residenti alla nostra redazione.

Nel frattempo, continuano senza sosta le operazioni di pulizia nel centro del paese, dove una colata di fango ha invaso strade e abitazioni, rendendo necessaria la rimozione di detriti e materiali per ristabilire la normalità.