Pannelli Forza 7 e Forza 6: la soluzione ideale per le coperture di mense, cucine e ristoranti

I pannelli prefabbricati in legno Forza 7 e Forza 6, ideati da NovelloArch , rappresentano una soluzione innovativa e performante per le coperture di edifici destinati alla ristorazione. Grazie alle loro caratteristiche uniche, questi pannelli sono in grado di soddisfare le esigenze specifiche di un settore che richiede elevati standard di sicurezza, comfort e igiene.

Sicurezza antincendio

Uno dei principali vantaggi dei pannelli Forza 7 e Forza 6 è la loro elevata resistenza al fuoco. Il lato inferiore dei pannelli, a diretto contatto con gli ambienti interni, è costituito da fibre di legno mineralizzate e rivestite in cemento Portland, certificate in classe B,s1,d0 o B,s1,d1. Questa caratteristica garantisce che la copertura resista a lungo in caso di incendio, consentendo l'evacuazione delle persone e l'intervento dei vigili del fuoco.

Isolamento acustico e comfort ambientale

Oltre alla sicurezza, i pannelli Forza 7 e Forza 6 offrono un eccellente isolamento acustico, contribuendo a creare un ambiente confortevole sia nelle zone destinate al consumo che nelle cucine. Grazie alla loro struttura, questi pannelli riducono la propagazione dei rumori, garantendo un ambiente di lavoro più tranquillo per lo staff e un'atmosfera più rilassata per i clienti.

Resistenza all'umidità e alle atmosfere aggressive

Le cucine sono ambienti caratterizzati da elevata umidità e presenza di vapori grassi. I pannelli Forza 7 e Forza 6 sono stati appositamente progettati per resistere a queste condizioni estreme. La loro stratigrafia, composta da materiali altamente resistenti all'umidità, previene la formazione di muffe e condensa, garantendo igiene e durabilità nel tempo. Inoltre, la particolare disposizione delle doghe in fibra di legno consente una ottimale circolazione dell'aria, evitando il ristagno di umidità e favorendo la ventilazione naturale.

Estetica e personalizzazione

I pannelli Forza 7 e Forza 6 non solo offrono prestazioni tecniche eccellenti, ma si distinguono anche per l'estetica accattivante. La finitura interna, disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni delle fibre di legno, permette di personalizzare la copertura in base alle esigenze stilistiche di ogni progetto.

In sintesi i pannelli Forza 7 e Forza 6 rappresentano una soluzione innovativa e versatile per le coperture di mense, cucine e ristoranti, coniugando sicurezza, comfort, estetica e sostenibilità ambientale.

Vantaggi chiave dei pannelli Forza 7 e Forza 6:

Elevata resistenza al fuoco

Eccellente isolamento acustico

Resistenza all'umidità e alle atmosfere aggressive

Estetica personalizzabile

Facile installazione

Durabilità nel tempo

Applicazioni:

Coperture di ristoranti

Coperture di mense

Coperture di cucine industriali

Coperture di locali pubblici

Scegliendo i pannelli Forza 7 e Forza 6, si ottiene una soluzione completa e affidabile per la copertura di edifici destinati alla ristorazione.