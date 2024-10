Il guru della pallavolo giovanile italiana Giuseppe Bosetti docente a Carasco

Domenica mattina, ospiti di Ornella Marchese presso il Palazzetto dello Sport di Carasco e con la grande partecipazione da parte di circa 150 allenatori di ogni grado, si è tenuto il “Corso di aggiornamento Tecnici per la stagione 2024/2024 di secondo e terzo grado”, valido anche come recupero per la stagione 2023-2024, sul tema “Impostazione del bagher di ricezione, di difesa e di ricostruzione nell’under 13/14” con la docenza di uno dei guru della pallavolo giovanile italiana Giuseppe Bosetti.



Il docente ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti più importanti della tecnica insegnata a livello giovanile, mostrando tipici errori che si possono riscontrare nei giovani atleti.



Il corso ha registrato la partecipazione di un gruppo di ragazze scelto dalla selezionatrice territoriale del CT Liguria Levante Valeria Scisciò alla presenza del Presidente del CT Liguria Levante Franco Bocchia.



Occasione eccezionale per un incontro speciale in palestra; Guendalina Buffon, Ornella Marchese, Franca Bardelli, Giuseppe Bosetti, il coordinatore tecnico regionale Marco Pontacolone e la Presidente FIPAV Liguria Anna Del Vigo.