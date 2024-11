L'artista ligure Franco Bruzzone compie 90 anni

Compie 90 anni Franco Bruzzone, artista ligure noto per le sue opere rigorose ed estremamente raffinate. La sua ricerca lo ha portato ad avvicinarsi ai più grandi nomi ed esponenti dell’arte, personaggio colto e grande estimatore della storia, nelle sue spiegazioni parole semplici e sorrisi fanno di lui un grande artista e un grande uomo.

La prima personale è del 1961 presso il Circolo degli Artisti di Albisola. Dal 1971 ha sviluppato la sua ricerca sul “segno” esponendo nel 1972 a Genova. Nel 1981 ha esposto al Musée de Beaux Arts di La Chaux-de-Fonds in Svizzera e da lì ha iniziato la sua salita come artista apprezzato e conosciuto a livello internazionale.

Dal 1994 ad oggi numerose sono le sue mostre personali e collettive insieme ad artisti come Luigi Paoletti e Renato Boi. Nel 2018 l'esposizione presso la galleria Franco Balestrini di Albisola Marina. Sue opere sono presenti in collezioni permanenti in musei e gallerie, sia in Italia che all’estero e in permanenza a Finale Ligure presso la Galleria Dei San Giovanni.