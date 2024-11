A Pietra Ligure, ma non solo, tintarella d’autunno sulle spiagge

Tutta colpa (o merito?) del cambiamento climatico. E nel primo weekend di novembre, anziché arrostire le castagne, si prende il sole sugli scogli con tanto di costume.

A Pietra Ligure, come in tutta la Riviera di Ponente, in tanti hanno affollato le spiagge per una passeggiata o per passare l’intera giornata a rinfrescare una tintarella che ormai dura tutto l’anno. Con alcuni temerari che non rinunciano neppure al tuffo in mare, in barba al calendario.