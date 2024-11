FdI, il Circolo Territoriale "Savona Tricolore": "Già al lavoro per i prossimi appuntamenti elettorali"

"Trascorsa una settimana dal voto delle 'Regionali' che peraltro sul seggio savonese ha visto per il partito uno storico risultato, ovvero l'elezione di un Consigliere Regionale riferimento per tutto il territorio, un evento che non accadeva alla destra savonese dai tempi di Alleanza Nazionale, abbiamo già incontrato gli iscritti del circolo per riprogrammare gli appuntamenti anche in virtù dell'elezione di Rocco Invernizzi, neo consigliere regionale peraltro da noi implicitamente appoggiato in termini di consenso elettorale durante tutto il percorso elettorale".

Così, attraverso una nota stampa, il Circolo Territoriale "Savona Tricolore" di Fratelli d'Italia.