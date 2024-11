Cairo, avviata una raccolta fondi per aiutare i cittadini colpiti dall'alluvione

Il Consiglio comunale di Cairo Montenotte, unico e coeso di fronte all'emergenza che ha colpito la città, lancia un appello alla solidarietà per sostenere la popolazione e il territorio, duramente colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi.

"Gli eventi alluvionali che hanno colpito gran parte del nostro comune nei giorni di sabato 26 e domenica 27 ottobre hanno arrecato gravi danni ad abitazioni private e ad aziende produttive — commercianti, artigiani, agricoltori, industrie", spiegano in una nota. "È vero: non piangiamo vittime, e questo è già motivo di grande consolazione per tutti noi; ma certamente c’è chi piange per la propria casa che non ha più, chi per la propria attività che non sa se riuscirà a riaprire, chi per il posto di lavoro che non sa se avrà ancora".

"Cairo ha sempre dimostrato grande attenzione e solidarietà verso tutte le situazioni di difficoltà, vicine o lontane, facendosi trovare pronta ad accogliere le richieste con grande senso di responsabilità. Oggi è Cairo che chiede aiuto: sono i cairesi, colpiti da questo drammatico evento, che hanno bisogno di supporto e di concreta solidarietà".

Il Consiglio comunale ha deciso all'unanimità di istituire un fondo speciale per far fronte ai danni causati da questo evento calamitoso.

"La nostra comunità ha dimostrato una straordinaria resilienza, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti per risollevarci. Ogni contributo, piccolo o grande, sarà fondamentale per aiutare i cairesi colpiti", sottolinea il sindaco Paolo Lambertini. "Ringraziamo sinceramente la SOMS di Cairo Montenotte che ha aderito all’iniziativa, mettendosi a disposizione per quanto concerne la parte della gestione contabile".

Chi desidera dare un concreto aiuto può effettuare un bonifico alle seguenti coordinate:

Causale: “UN AIUTO PER CAIRO. ALLUVIONE 26 E 27 OTTOBRE 2024”

IBAN: IT14 T034 2549 350C C008 0128 016

Intestato a: Società operaia di mutuo soccorso G.C. Abba

La raccolta fondi avrà termine il 31/12/2024.

Il Consiglio Comunale e la stessa SOMS si impegnano a garantire la massima trasparenza nell'utilizzo dei fondi raccolti. Periodicamente, sul sito del Comune verranno pubblicate le rendicontazioni.