A Firenze i giovani del "Patetta" di Cairo per "Young Factor" col governatore della Banca Centrale del Portogallo

E' stata un’esperienza unica quella vissuta dagli studenti delle classi quarte degli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali dell’Istituto Patetta di Cairo Montenotte che a Firenze hanno partecipato all’incontro con Mario Centeno, Governatore della Banca Centrale del Portogallo, ospite di Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori.

L'evento, moderato dalla giornalista Maria Latella, ha inaugurato l'undicesima edizione di Young Factor, un progetto di educazione economica e finanziaria per avvicinare i giovani all’Unione Europea, promosso da Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Durante l’incontro, Centeno ha sottolineato quanto sia cruciale per le nuove generazioni investire nella formazione, elemento essenziale per cogliere le opportunità che renderanno l'Europa un leader internazionale in buone pratiche. Ha risposto a molte domande degli studenti, affrontando temi economici di attualità come inflazione, intelligenza artificiale e politiche di bilancio. Centeno ha condiviso con l’Italia l’esempio del Portogallo, che nel 2017, riducendo il proprio indebitamento, è riuscito a superare un lungo periodo di recessione, liberando risorse per investimenti in settori chiave.

Grande entusiasmo anche per l’intervento di Andrea Ceccherini, che ha ribadito l'importanza dell'educazione: “Senza cultura i giovani non potranno cogliere le migliori opportunità. La strada maestra per costruire un futuro migliore passa da tre precise strade: educazione, educazione, educazione.” Con una citazione di Derek Bok, storico presidente dell’Università di Harvard – "se pensi che l’educazione costa, prova l'ignoranza" – Ceccherini ha esortato gli studenti a sviluppare i propri talenti e a credere nel futuro.

Young Factor si concluderà con un grande evento a Milano, a giugno 2025, dove gli studenti potranno confrontarsi con esperti internazionali del mondo dell’economia e della finanza e riflettere sui temi studiati durante l'anno.