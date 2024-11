Carcare piange Enzo Oliveri, ex vice sindaco e storico esponente socialista

La comunità di Carcare piange la scomparsa di Enzo Oliveri, storico esponente socialista degli anni Settanta e Ottanta, nonché figura di riferimento per il comune valbormidese.

Oliveri, che ha fatto parte del Consiglio comunale nelle amministrazioni a guida PC-PSI targate Tealdi e Delfino, ha ricoperto anche la carica di vicesindaco. È stato un pilastro della vita politica e sociale della città, sempre al servizio della collettività con impegno e passione. Oltre alla sua attività politica, ha avuto un ruolo fondamentale anche nel panorama sportivo locale.

"Il comune di Carcare si stringe nel cordoglio della famiglia. Una perdita che ha profondamente scosso l'intera comunità locale. Rimarrà di Enzo il ricordo indelebile di un uomo vero prestato alla politica, che ha dedicato parte della sua vita alla comunità carcarese, negli anni settanta - ottanta come vice sindaco, assessore e consigliere comunale nonché come dirigente della società calcistica biancorossa per numerosi anni. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l'amministrazione comunale", commenta il sindaco Rodolfo Mirri.

Per decenni è stato dirigente della Carcarese, la storica società calcistica che porta il nome del paese, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e alla promozione dei colori biancorossi.

"Ha sempre dimostrato grande amore per la nostra società, che in questo momento di grande dolore si stringe attorno alla sua famiglia. Ciao Enzo, riposa in pace", è il messaggio di cordoglio del sodalizio calcistico.