Alassio, sabato 9 novembre la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'UniTre

Si terrà sabato 9 novembre alle ore 16:30, presso l'Auditorium “R. Baldassarre” della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio, la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025 dell'Università delle tre età di Alassio, con la prolusione del Prof. Alberto Beniscelli dell'Università di Genova dedicata alle “Carte di Carlo Levi ad Alassio”, con ingresso libero. Seguirà rinfresco.

“Desidero congratularmi e ringraziare la presidente Gabriella Peluffo, il direttore dei corsi Marinella Trifoglio, i docenti e tutti i volontari dell'Università delle Tre Età di Alassio, che con il loro impegno corale e la loro eccellente preparazione hanno dato vita anche quest'anno ad un'offerta formativa completa, di alto livello e di grande interesse, che saprà certamente incontrare le aspettative delle studentesse e degli studenti - afferma il sindaco di Alassio, Marco Melgrati - È encomiabile la capacità dell'Università delle tre Età di Alassio di rispondere in modo così esaustivo al desiderio di conoscenza e di approfondimento delle persone, diffondendo la consapevolezza del valore straordinario che risiede nell'apprendimento continuato. Rivolgo quindi i miei migliori auguri di buon anno accademico ai docenti e ai discenti che stanno per intraprendere o per continuare questo entusiasmante e importante percorso”.

Anche quest'anno sono numerosi i corsi organizzati nelle sedi di UniTre di Alassio e di Andora, in programma fino alla primavera 2025: “Alle radici dell’arte contemporanea” a cura di Luisa Nattero, “Conversazioni filosofiche” a cura di Mattia Poggio, “Criminologia” a cura di Giovanni Tassistro, “Diritto” a cura di Giovanni Parascosso, “Figure femminili” a cura di Fiorangela Fiori, “Giardini e piante della Riviera Ligure” a cura di Domenica Porcella, “Il favoloso mondo della Fisica” a cura di M.G. Pacchetti, “Invito a Teatro” a cura di Nello Simoncini, “Invito alla musica e all'opera” a cura di Lelli Abbo e Claudio Tabone, “La cucina oggi” a cura della chef Rita Baio, “Leggere con passione” a cura di Maria Grazia Timo, “Letteratura italiana”, a cura di Loredana Agnese, “Lingua francese” a cura di Marinella Trifoglio, “Lingua inglese” a cura di Franca Cappello, “Lingua spagnola” a cura di Carlo Cardona, “Paesi lontani” a cura di Giovanni Camilletti, “Paesi Lontani” a cura di Giovanni Camiletti, “Storia del Cinema” a cura di Luisella Banchieri, “Storia dell'arredamento” a cura di M. Vaudetti, “Storia del turismo religioso” a cura di Piera Olivieri, “Storia di Alassio attraverso le immagini” a cura di Renato Bellia, “Storia e costume” a cura di Giovanni Puerari, “Storia locale e ambientale” a cura di Bruno Schivo, “Un salotto a Parigi tra '800 e '900”, a cura di Luisa Nattero e Silvana Caprile, ed infine “Uno sguardo sull'Antico Egitto”, a cura di Silvana Caprile.

Accanto ai corsi, di sicuro interesse anche i laboratori, che per l’anno 2024/2025 saranno i seguenti: “Composizioni floreali” a cura di Matilde Vacca e Orietta Chiodi, “Computer, smartphone android” a cura di Italo Bellino e Giorgio Foresti, “Disegno pittura” a cura di Marisa Borra Riso, “Hobby creativo” a cura di Piera Olivieri, “Patchwork” a cura di Vitaliana Bastita, “Yoga” a cura di Loredana Agnese” e “Il corpo ritrovato” a cura di Iris Gaburri e Dalila Filé.

Nel corso dell’anno accademico saranno organizzati mensilmente incontri e conferenze in collaborazione con la Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi.

La quota associativa, che dà diritto alla frequenza di tutti i corsi ad Alassio e ad Andora è di € 50.00. Per informazioni e iscrizioni: Alassio in Via IV Novembre n. 2 (vicino Padri Cappuccini) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18.