Sabato prossimo scatta il 49° Campionato Invernale del Tigullio

E' tutto pronto per il 49° Campionato Invernale del Tigullio, la rassegna di vela d'altura in programma da sabato prossimo sino al 16 febbraio 2025 con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.



Gli equipaggi si confronteranno nelle classi ORC, IRC, monotipo e Libera, nell'ambito di due manche da tre week end cadauna. La prima sarà articolata nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre, sabato 23 novembre e domenica 24 novembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024 (giornata di premiazione e incoronazione dei campioni d’autunno). La seconda si terrà nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025 (giornata di premiazione e incoronazione dei campioni d’inverno).



La partenza della prima prova, per le regate che si svolgeranno la domenica, potrà essere effettuata a partire dalle ore 9, per quelle del sabato dalle ore 11. Le prime tre imbarcazioni classificate nelle tre categorie (ORC, IRC e Gran Crociera) acquisiranno il diritto a partecipare alla Coppa dei Campioni della Prima Zona.



Tornando all'edizione svolta nel 2023/2024, nella classe ORC A-B l'ennesima affermazione di Chestress3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI). Due primi classificati nell'invernale nella classe ORC C-D. Sease, il Farr 30 di Giacomo Loro Piana (Yacht Club Costa Smeralda), nella divisione Regata e Sangria, l'Elan 31 di Carlo Sebastiano Tadeo (Forza e Coraggio Le Grazie ), nella divisione Crociera. La classe Libera ha visto festeggiare Alegher..do (Enrico De Marchi-Yc Chiavari) nel gruppo A e Jeniale Eurosystem ( Massimo Rama-LNI Sestri Levante) nel gruppo B.



A oggi sono iscritti Geniale Eurosystem, Mary Star of the Sea, J Bes e Jayrose per la classe J80, Tomira Cubed, Koyre Spirit of Nerina, Cheyenne, Bel Rebelot, Aia de Ma, Chestress 3, Xanax, To Be, Capitani Coraggiosi, Ibubi-X, Padawan, Marechiaro, X-Wave, Pomella J, Bo, Daisy, Sease e Melgina, Aria, Alegher...do, India, Falcor, Yoshi, Celestina 3, Scheggia ed Hell Cat.

"L'Invernale del Tigullio mantiene, invariato, il proprio appeal e l'attenzione riservata da partecipanti, sponsor e istituzioni è la diretta conferma - afferma Franco Noceti, presidente del Comitato Circoli Velici Tigullio - Siamo, come sempre, al lavoro per la preparazione di percorsi tecnici, sempre molto graditi dagli equipaggi che siamo sicuri ci regaleranno un grande spettacolo in acqua".



Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.