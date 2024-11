Molo 8.44 di Vado, già tempo di shopping natalizio

"Stai già pensando ai regali di Natale e sei alla ricerca di idee? O semplicemente vuoi dare una rinfrescata al guardaroba con le ultime novità di stagione? Il Molo 8.44 di Vado Ligure ha tutto ciò che fa per te".

Pensato per le famiglie, le coppie di fidanzati e i gruppi di amici, Molo 8.44 è il luogo ideale per trascorrere del tempo insieme tra acquisti e relax. Con una vasta scelta di negozi e marchi, si può trovare tutto quello che serve per rinnovare il proprio look o iniziare la caccia ai regali di Natale perfetti. Perché sì, è già tempo di pensarci.

"Puoi approfittare delle offerte di stagione e dei vantaggi per tutti, per uno shopping che unisce stile e convenienza. Ti segnaliamo questa settimana una promozione interessante da Jack&Jones: a 79 euo puoi avere un completo t-shirt, top e pantaloni, mentre a 99 euro un completo t-shirt, top e jeans - dicono dalla direzione del Molo - Così l’outfit è già pronto, e non c’è più l’affanno davanti all’armadio nel combinare i capi! Non aspettare l'ultimo momento: vieni a Molo 8.44 per vivere un’esperienza di shopping completa, dove ogni visita si trasforma in un momento speciale da passare con chi ami".