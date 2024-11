Quiliano, una giornata di prevenzione oncologica per le donne, gratuita, sabato 16 novembre

Sabato 16 novembre a Quiliano, in piazza Costituzione (lato Palazzetto dello Sport), dalle ore 9.00 alle ore 15.00 sarà presente la "Carovana della Prevenzione", il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute organizzato da Komen Italia.

L’iniziativa, proposta già lo scorso anno sul territorio quilianese, è dedicata alle donne che non rientrano nello screening regionale ed è promossa e sostenuta da Sarpom IP Gruppo Api, insieme al Comune e con il supporto di Mobility Partner Hertz.

In maniera gratuita, mira a sensibilizzare un pubblico sempre più ampio verso le attività di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. Durante la giornata sarà possibile effettuare visite specialistiche dedicate alla prevenzione del tumore al seno, riservate alle donne che non rientrano nei programmi di screening regionale. In particolare, saranno disponibili mammografie per le donne di età compresa tra i 40 e i 44 anni e per le over 70. Mentre le giovani donne sotto i 40 anni potranno accedere a ecografie senologiche.

La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale. La Carovana della Prevenzione organizza "Giornate di Promozione della Salute Femminile" in molte Regioni italiane, offrendo prestazioni mediche gratuite in luoghi e realtà dove la prevenzione non sempre arriva con facilità dove si ha poco tempo per preoccuparsi di un bene così prezioso come la salute.

Grazie alla collaborazione del Dr. Alberto Cella, Direttore del Distretto Sanitario Savonese, e della Dr.ssa Manuela Alice, Coordinatrice Cure Domiciliari, in contemporanea ci sarà la partecipazione all'evento di Infermiere di Comunità e delle Cure Domiciliari che dalle ore 9.00 alle ore 13.00 saranno a disposizione per illustrare i servizi che Asl2 offre sul territorio e per la misurazione di pressione arteriosa, glicemia e saturazione dell'ossigeno.