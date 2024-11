Un lavoro in Coop Liguria per le donne segnalate dal “Centro per non subire violenza”

Sono già state inserite in organico (una in Coop Liguria e l’altra presso un fornitore) le prime due donne che si sono sottratte alla violenza dei partner, segnalate alla Cooperativa dallo Sportello lavoro del “Centro per non subire violenza” di Genova.

Le assunzioni sono state effettuate grazie al protocollo di intesa siglato il 14 ottobre da Coop Liguria e dal Centro genovese, che quest’anno ha già ricevuto 480 richieste di aiuto.

Il Centro gestisce anche una casa sicura, la cui collocazione è segreta, dove le donne che devono allontanarsi con urgenza dal proprio domicilio possono rifugiarsi assieme ai propri figli. Una sistemazione che Coop Liguria contribuisce a rifornire di generi di prima necessità e di tutto quanto può servire alle ospiti, dagli asciugamani agli spazzolini da denti.

“Da questa collaborazione con il “Centro per non subire violenza”, che va avanti da anni – spiega la Direttrice Soci e consumatori di Coop Liguria Tiziana Cattani – è nato l’ulteriore progetto sull’inserimento lavorativo, nella consapevolezza che l’indipendenza economica è un requisito fondamentale per permettere alle donne di allontanarsi da contesti di sopraffazione”.

“Il rapporto di collaborazione che intercorre da anni con Coop Liguria – conferma la Presidente del Centro per non subire violenza Grabriella Grasso - si è ulteriormente rafforzato e permetterà alle donne che escono dalla loro dolorosa sofferenza e si rimettono in gioco di essere accolte e reinserite nel mondo del lavoro”.

Il protocollo prevede che lo Sportello lavoro del “Centro per non subire violenza” segnali a Coop Liguria i curricula delle candidate idonee a ricoprire una posizione lavorativa. L’ufficio selezione di Coop Liguria le incontra, effettua i colloqui e in caso di esito positivo procede con l’assunzione. Attualmente le donne inserite sono due – una direttamente presso Coop Liguria, l’altra presso un fornitore tramite la facilitazione della Cooperativa – mentre altre quattro, già valutate idonee, saranno assunte dal 2025 perché hanno dato disponibilità solo a partire da quella data.

Le altre iniziative

La collaborazione con il “Centro per non subire violenza” è solo una delle tante iniziative che il mondo Coop promuove a livello nazionale e locale per contrastare la violenza di genere e contribuire ad affermare il rispetto delle pari opportunità.

La nuova edizione del podcast “Il silenzio parla”

Quest’anno il podcast “Il silenzio parla”, che già lo scorso anno aveva raccontato storie di donne liberate dalla violenza, racconterà il punto di vista degli uomini: figli, padri, fratelli o amici delle vittime. Per richiamare l’attenzione sul podcast, realizzato in collaborazione con l’associazione “Differenza Donna” che gestisce il numero nazionale 1522, quattro formati di pasta Coop da metà novembre avranno un packaging dedicato in edizione limitata, con la scritta “pasta” che si trasforma in “basta” e il codice QR che rimanda all’ascolto delle storie.

Le borse a sostegno del 1522 firmate da Anarkikka

Per sostenere “Differenza donna”, che offre supporto a chiunque si senta in pericolo tramite il numero nazionale 1522, Coop metterà in vendita una speciale borsa in cotone biologico firmata dall’illustratrice Anarkikka. Per ogni borsa venduta 50 centesimi saranno devoluti all’associazione.

Marmellate e succhi di frutta per i centri antiviolenza locali

Coop Liguria sosterrà i centri antiviolenza locali con la vendita delle marmellate e dei succhi “Frutti di pace”, prodotti da una cooperativa di donne a Srebrenica. I Soci Coop possono sostenere i centri antiviolenza anche donando i punti-spesa accumulati sulla carta Sociocoop.

Allestimenti “Posto Occupato” negli Ipercoop

Nella giornata del 25 novembre, gli ipermercati di Coop Liguria aderiranno alla campagna “Posto occupato”, allestendo una cassa con accessori femminili rossi per ricordare le vittime di femminicidio.

Il numero 1522 su 500 prodotti Coop e sugli scontrini

Coop Liguria promuoverà il numero nazionale 1522, a cui può rivolgersi chiunque sia vittima di violenza o stalking, attraverso un messaggio inserito sugli scontrini dal 22 al 30 novembre. Il numero è riportato anche nell’etichetta di 500 prodotti Coop di largo consumo.

Politiche all’avanguardia per il personale

A fine 2023 Coop Liguria ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per le pari opportunità per le politiche organizzative inclusive e le azioni di welfare che tutelano la genitorialità e agevolano la conciliazione tra vita privata e lavoro. Tra queste, un settimo mese aggiuntivo di congedo per i padri che scelgono di usufruire del congedo facoltativo al posto della madre e l’opzione “un anno con il tuo bambino”, che permette alle lavoratrici di usufruire di tutte le ferie e di congedi aggiuntivi per trascorrere con il figlio tutto il suo primo anno di vita.

Sostegni e iniziative di sensibilizzazione

Coop Liguria organizza conferenze e sostiene iniziative su diversi territori. Tra queste, ricordiamo la proiezione gratuita del film “Familia”, di Francesco Costabile, al Cinema Il Nuovo della Spezia il 25 novembre, in collaborazione con UDI, e il sostegno all’Agenda “Dodici mesi contro la violenza” del centro antiviolenza Mascherona di Genova.