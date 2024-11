Innovazione e ricerca in Asl2: il Santa Corona di Pietra protagonista dell’innovazione medica

Nella giornata di giovedì 31 ottobre scorso, la Struttura Complessa di Neuroradiologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure di ASL2, e diretta dal Dott. Riccardo Padolecchia, ha accolto una visita di grande rilevanza didattica.

Il Dott. Mohammad Al-Masri, Hearing and Balance Consultant e Ph.D. in Audiologia e Logopedia presso l'Al-Ahlyyia Amman University in Giordania, nonché Presidente della Tamer Corporation - Medical Supplies, ha partecipato in qualità di osservatore alle attività della Neuroradiologia.

Durante la visita, il Dott. Al-Masri ha assistito a procedure innovative condotte nella sala angiografica. In particolare, ha potuto osservare tre interventi di discectomia percutanea mediante radiofrequenza eseguiti dal Dott. Luca Allegretti, professionista di riferimento internazionale per questa tecnica mininvasiva. Il Dott. Al-Masri ha manifestato l'intenzione di introdurre questa metodologia avanzata negli ospedali del gruppo Tamer a Dubai e Doha, sotto la supervisione dello stesso Dott. Allegretti.

La discectomia percutanea è una tecnica moderna e poco invasiva usata per trattare problemi come le protrusioni e le ernie del disco che causano dolore.

La tecnica funziona inserendo un ago sottile nella zona interessata della colonna vertebrale, guidandolo con l'ausilio di tecnologie come la fluoroscopia per garantire la precisione. Attraverso l’ago, viene emessa energia a radiofrequenza. Questa energia genera calore controllato, che permette di ridurre o vaporizzare una parte del materiale del disco intervertebrale, e infine la rimozione del materiale in eccesso riduce la pressione che il disco danneggiato esercita sui nervi spinali o sul midollo spinale, alleviando così il dolore e altri sintomi.

Questo metodo agisce direttamente sulla causa del dolore, permettendo di ridurlo rapidamente o di eliminarlo del tutto. Grazie a questa procedura, i pazienti possono recuperare in breve tempo e tornare alle loro normali attività quotidiane senza lunghi periodi di convalescenza.

Con questa visita ASL2 si conferma come punto di riferimento per la condivisione e la diffusione internazionale del know-how sanitario, valorizzando la competenza dei propri specialisti attraverso collaborazioni con professionisti e istituzioni di livello globale. Attraverso lo scambio di esperienze professionali ASL2 contribuisce a consolidare l’immagine della sanità ligure come esempio di eccellenza, innovazione e apertura al dialogo scientifico.

L’attività svolta dalla Struttura Complessa di Neuroradiologia dell’Ospedale Santa Corona evidenzia questo ruolo centrale di ASL2, e grazie alla continua ricerca e all’adozione di metodiche all’avanguardia la SC di Neuroradiologia dell’Ospedale Santa Corona rafforza anche la capacità del sistema sanitario pubblico di rispondere in modo efficace e tempestivo alle necessità di salute dei cittadini.