Celle, i giardini dei Piani separati per fasce d'età: nell'ex minigolf un nuovo attrezzo calistenico

Una divisione dei giardini dei Piani in via Genova a Celle Ligure per cercare di fornire un utilizzo diverso e creare meno "confusione". L'amministrazione Beltrame rivede le due aree e rispetto alla precedente gestione amministrativa ha deciso che un giardino rimarrà per i più piccoli e l'altro, l'ex minigolf invece sarà destinato agli adolescenti e agli adulti.

"Gli interventi sui giardini dei Piani sono frutto di una riprogettazione necessaria per dare risposte ad alcune problematiche emerse da segnalazioni ricevute e a seguito di confronto con i fruitori stessi delle aree pubbliche in oggetto.

Gli utenti che gravitano su uno dei due giardini hanno una notevole differenza di età e la forzata coesistenza di chi utilizza il parco calistenico con i piccoli, che ovviamente usano principalmente altri giochi ma allo stesso tempo non disdegnano di utilizzare le attrezzature ginniche per svago, è una delle motivazioni principali del intervento - spiegano dal Comune -

La creazione di un ulteriore parco calistenico nell’ altro giardino è la prima parte di un progetto più completo che verrà ultimato con risorse ancora da destinare ma che per il momento può dare una risposta utile separando le diverse fasce d’età, evitando questa convivenza forzata. Nell’obiettivo della riqualificazione delle due aree stiamo anche ragionando su un progetto più completo che prevede , in futuro, la gestione integrata dei servizi presenti negli spazi".

Ad occuparsene in prima persona l'assessore ai lavori pubblici, manutentivi e ambiente Martina Giacchino che ha avuto incontri con chi utilizza le attrezzature sportive.

"Ci siamo resi conto che la passata progettazione (l'ex minigolf era stato adibito per i bambini dagli 0 ai 5 anni, l'altro, con l'attrezzatura calistenica dai 6 anni in su) andava in contrasto con il modo di viverli - spiega l'assessore -

Gli adolescenti hanno bisogno dei loro spazi e bisogna rendere accessibile un'area per loro. Abbamo chiesto a chi se ne occupa nel mondo calistenico e ci è stato spiegato che quella presente non è un'attrezzatura adatta ma è una sorta di gioco per bambini. Allora abbiamo individuato una struttura adeguata e l'abbiamo posizionata nell'ex minigolf rendendola fruibile per i ragazzi. Non ci saranno così più fasce per i bambini".