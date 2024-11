Lions Club Loano Doria, un successo la Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare

Anche quest'anno il Lions Club Loano Doria ha partecipato con successo alla Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare, che si è svolta sabato 16 novembre.

I soci del Lions Club Loano Doria, presenti presso il supermercato Eurospin, situato lungo la via Aurelia 19, hanno raccolto generi alimentari e di prima necessità in abbondanza e hanno condiviso con la comunità la gioia di servire, nell'ambito di una delle cinque aree di servizio globali in cui il Lions Club International è impegnato: la lotta contro la fame nel mondo.