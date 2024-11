Alassio Christmas Town: al via dal 7 dicembre un mese di iniziative, eventi e tradizioni per festeggiare il Natale

Alassio si prepara a immergersi nell’atmosfera natalizia con l'arrivo di “Alassio Christmas Town”, che dal 7 dicembre al 6 gennaio trasformerà la città in un luogo ricco di eventi per grandi e piccini. Un vero e proprio villaggio di Natale animato dalle spettacolari proiezioni luminose che valorizzeranno i luoghi simbolo della città, accompagnate da suggestive parate per le vie cittadine. In Piazzetta Beniscelli, spazio alla Fiera De.Co. e al Mercatino Artigianale Natalizio. Tra le numerose iniziative in programma: il concorso a premi “Lo Shopping dei Sogni”, il cimento invernale di Santo Stefano, giunto alla 60a edizione, con Babbo Natale che atterrerà dal cielo; il concerto della band Libero Arbitrio il 31 dicembre e il grande spettacolo pirotecnico che saluterà il nuovo anno il primo gennaio. Per i più piccoli ci saranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il luna park in Piazza Partigiani, la casetta di Babbo Natale e della Befana in Piazza Matteotti. E poi spettacoli, concerti, letture animate e laboratori. Fino all'arrivo della Befana, festeggiata con la tradizionale Epifania del Subacqueo, il Foot Golf in spiaggia e molto altro ancora.

Il vicesindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, dichiara: "La città di Alassio è pronta a offrire ai residenti e ai turisti una ricca programmazione in occasione delle festività natalizie. 'Alassio Christmas Town' - la manifestazione promossa dall'Assessorato al Turismo e arricchita anche dai numerosi eventi organizzati dagli altri Assessorati del nostro Comune, in primis quello al Commercio che apre la manifestazione con la tradizionale Fiera De.Co. in programma il 7 e l'8 dicembre e con la collaborazione al Concorso 'Lo Shopping dei Sogni', che inaugura anch'esso a Sant'Ambrogio - saprà incontrare i gusti di grandi e piccini per tutto il periodo dal 7 dicembre fino all'Epifania. Un grazie sentito e doveroso agli Uffici Comunali, alla società partecipata Gesco, alle Associazioni, agli sponsor e alle numerose realtà e persone che con il loro impegno contribuiscono all'ottima realizzazione di questa splendida iniziativa”.

Come ogni anno, Alassio Christmas Town si aprirà il 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, che, da tradizione, nella città del Muretto apre ufficialmente le porte al Natale con le celebrazioni dedicate al Santo Patrono. Esse culmineranno alle ore 16 nella solenne S. Messa Pontificale nella Collegiata di Sant'Ambrogio, seguita dalla processione in onore del Santo Patrono e dalla consegna dell’Alassino d’oro nel Salone Parrocchiale.

La giornata sarà ricca di iniziative e vedrà protagonista la tradizionale Fiera De.Co., dedicata alla valorizzazione dei prodotti a Denominazione Comunale di Alassio, garanzia di eccellenza e custode di antiche ricette inimitabili tramandate nel tempo. Quest'anno la Fiera De.Co. troverà spazio in Piazzetta Beniscelli per due giornate, il 7 e l’8 dicembre.

Contemporaneamente, nella giornata dedicata a Sant'Ambrogio, in Piazza Matteotti aprirà la magica Casetta di Babbo Natale, pronta ad accogliere i bambini in un’atmosfera da fiaba, mentre accanto al Palazzo Comunale verrà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà attiva fino a domenica 19 gennaio. Nel pomeriggio, alle ore 14,30, via Torino sarà animata dalla Castagnata a cura del Gruppo Alpini Alassio mentre alle ore 16,30 si terrà una spettacolare Christmas Parade, che vedrà protagonisti trampolieri, folletti, omini di marzapane, renne e un albero di Natale vivente.

Sempre il 7 dicembre prenderanno il via altre iniziative, come il celebre concorso a premi “Lo Shopping dei Sogni”, organizzato dal Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping” . Con una spesa minima di 100 euro nei negozi aderenti sarà possibile partecipare all’estrazione di buoni acquisto del valore di 5.000, 2.000 e 1.000 euro.

Per gli amanti dell'arte, la galleria FineHeart Gallery di Alassio inaugurerà la mostra Picasso&Elenarede: BodiesMatter – patrocinata dal Comune di Alassio - che proporrà una raccolta di riproduzioni delle linografie di Pablo Picasso accostate alle opere della scultrice Elena Rede.

La giornata si concluderà con un altro appuntamento speciale: alle ore 21, nella suggestiva cornice della Collegiata di Sant’Ambrogio, si terrà il Coro Gospel a cura di Panta Musica Aps.

La magia delle feste proseguirà con lo spettacolo “Equilibri di Natale” a cura di Lello Clown, in programma mercoledì 8 dicembre alle ore 16,30 in Piazza Airaldi e Durante.

Giovedì 12 dicembre, alle ore 17, l'appuntamento per i più piccoli sarà con la lettura natalizia “Ciao neve, magica neve” nella Biblioteca Civica R. Deaglio, seguita, sabato 19 dicembre, dalla lettura “Il primo Natale di Babbo Natale” (per informazioni e prenotazioni: tel. 0182.648078)

Dal 13 al 15 dicembre, e successivamente tutti i giorni da venerdì 20 dicembre a lunedì 6 gennaio, in Piazzetta Beniscelli si terrà un suggestivo Mercatino Artigianale Natalizio con laboratori per bambini a cura dell'Associazione Artigianalmente, mentre, dal 13 dicembre al 14 gennaio, il tradizionale Luna Park in Piazza Partigiani offrirà giostre e giochi per i più piccoli.

Sabato 21 dicembre, dalle ore 16,30 in Piazzetta Beniscelli, a far divertire i bambini sarà invece il turno dell'acrobata Squilibrio, che proporrà l'esibizione “Un Natale con i fiocchi”, mentre alle ore 21, presso l'ex chiesa Anglicana, si terrà “Ritruvammusse insemme”, il tradizionale appuntamento prenatalizio organizzato e promosso dall’Associazione Vecchia Alassio con il patrocinio del Comune di Alassio.

Domenica 22 dicembre, la magia delle feste si rinnoverà con l'esibizione “La pasticceria delle meraviglie”, con gag, numeri di equilibrio e golose apparizioni ispirate al mondo di Willy Wonka, dalle ore 16.30 in Piazza Airaldi e Durante. Contemporaneamente, per le vie cittadine, andrà in scena un entusiasmante spettacolo con le bolle di sapone.

Il calendario degli eventi proseguirà martedì 24 dicembre con la divertente parata “Alberi in festa”, che, lungo le vie cittadine, dalle ore 16.30, vedrà protagonisti veri alberi di Natale viventi.

Ricchissima di eventi la giornata del 26 dicembre, che vedrà protagonista la 60ª edizione del tradizionale Cimento Invernale di Santo Stefano a cura della Società Nazionale di Salvamento con la partecipazione del Corpo Bandistico Città di Alassio. L'evento, in programma alle ore 11,15 in Passeggiata Grollero, sarà anticipato da una gara di Canotto Race e accompagnato da una spettacolare esibizione con lancio di paracadutisti travestiti dal Babbo Natale, che alle ore 12 atterreranno sulla spiaggia di Alassio. La giornata proseguirà con la Castagnata a cura del Gruppo Alpini Alassio, in programma in via Torino alle ore 14. A seguire, alle ore 16.30, gli acrobati Fortunello, Marbella e Mirtilla allieteranno i più piccoli con lo spettacolo “Chrismas Circus” in programma in Piazzatta Beniscelli alle ore 16.30.

Tra gli eventi di Alassio Christmas Town, venerdì 27 dicembre le vie cittadine saranno illuminate dalla magica sfilata “Preziosa”. La giornata si concluderà con l'esibizione del soprano Gabriella Costa, alle ore 21 presso la Chiesa Frati Cappuccini.

Il 28 dicembre l’atmosfera natalizia sarà rallegrata alle ore 16,30, in Piazzetta Beniscelli, dallo spettacolo “Testafina salva il Natale”, mentre nella Biblioteca Civica, alle ore 17, i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio natalizio intitolato “Una sorpresa di Pasticcioneria” (Ingresso con prenotazione al numero tel. 0182.648078). La sera, alle ore 21, presso l’ex Chiesa Anglicana, si terrà un concerto del pianista Andrea Bacchetti.

Domenica 29 dicembre, le vie cittadine saranno animate da “Luci itineranti”, una suggestiva sfilata di trampolieri e performer, dalle ore 16,30. Sempre in serata, alle ore 21, presso la Chiesa dei Frati Cappuccini si terrà il Concerto di Capodanno a cura del Coro Polifonico di Valleggia, mentre nella Collegiata di Sant’Ambrogio il Corpo Bandistico Città di Alassio si esibirà nel tradizionale Concerto di Natale.

Il 30 dicembre, l’allegria si diffonderà in Piazza Airaldi e Durante, alle ore 16,30, con lo spettacolo “Quello che manca a Natale”, interpretato da Mr. Kiwi & Lady A.

La festa culminerà il 31 dicembre con il Capodanno in Piazza: a partire dalle ore 22, in Piazza della Libertà, la band Libero Arbitrio accompagnerà il pubblico con un imperdibile concerto in attesa del nuovo anno, in collaborazione con l'Associazione Amici di Padre Hermann.

L’arrivo del 2025 sarà accolto il 1° gennaio con il concerto itinerante del Corpo Bandistico della Città di Alassio, alle ore 15, e il grande spettacolo pirotecnico, alle ore 18,30 presso il Pontile Bestoso.

A seguire, le iniziative proseguiranno numerose per tutto il resto della settimana, con un ricco programma di eventi tra cui il 25° Torneo della Befana organizzato dall’A.S.D. Alassio – Laigueglia P.G.S. Volley, letture e pomeriggi di animazione in Biblioteca dedicati alla Befana, parate luminose, una serata di karaoke con Giacomo Aicardi in Piazza della Libertà, il Concerto dell’Epifania a cura di Fidapa e molto altro ancora. Fino ad arrivare a lunedì 6 gennaio, con la XXI Epifania del Subacqueo e il Foot Golf in spiaggia, 12 buche per 12 befane” - il grande evento benefico con i campioni dello sport a favore di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro - insieme ad altre iniziative che animeranno la giornata.

Il calendario completo e costantemente aggiornato di tutte le iniziative che animeranno il periodo natalizio è disponibile nella sezione eventi del portale turistico del Comune di Alassio al seguente link: https://www.visitalassio.com/it/eventi-e-attivita/calendario-eventi