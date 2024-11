Alassio, rapina in agenzia immobiliare, la vittima Adriano Berrino: “Lo shock c’è stato”

“Nel primo istante tra me mi son chiesto cosa poteva pretendere un rapinatore in un’agenzia immobiliare, poi, quando ha insistito nel chiedermi l'orologio, ho pensato che da tempo mi tenesse d'occhio. Desidero ringraziare il luogotenente Venditto che durante le indagini, oltre al suo lavoro di investigatore, si è informato costantemente sul mio stato di salute perché lo shock c’è stato, non lo nego”. Con queste parole, Santino Berrino, conosciuto come Adriano, vittima della rapina e titolare dell’agenzia immobiliare "In caso di casa" di via Leonardo da Vinci, ex assessore al Turismo nel primo mandato Melgrati del 2001, ha commentato la conclusione dell’indagine sulla rapina subita lo scorso 18 ottobre.

Quel pomeriggio, un uomo con casco integrale e occhiali da sci specchiati, era entrato nei locali dell’agenzia immobiliare e aveva minacciato il titolare, intimandogli di consegnare denaro e il Rolex che indossava, un prezioso orologio del valore di migliaia di euro. Al rifiuto di Berrino, ne era nata una colluttazione, durante la quale l’aggressore aveva spruzzato spray al peperoncino sul volto della vittima, provocandogli irritazioni oculari e intossicazione. Approfittando del momento, il malvivente era riuscito a sottrarre l’orologio e a fuggire.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Alassio hanno portato all’arresto del responsabile, un 70enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. Grazie a un’attenta analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, incrociata con pedinamenti e servizi di osservazione, i militari sono riusciti a identificare il colpevole.

Ieri mattina all’alba, l’uomo è stato arrestato nella sua abitazione, dove è stato ritrovato anche il Rolex sottratto. Dopo le formalità di rito, il 70enne è stato trasferito al carcere di Imperia oggi dovrebbe essere interrogato.

Dal Comando provinciale dei Carabinieri sottolineano l’importanza dell’operazione: “La sicurezza dei cittadini è sempre al centro dell’attenzione per i militari dell’Arma. L’odierna operazione conferma la costante vicinanza alle esigenze della comunità. Grazie alla professionalità, precisione ed efficacia dell’intervento, è stato inferto un importante colpo ai reati predatori, rafforzando il senso di sicurezza tra i cittadini”.