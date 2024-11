Tecnologia e territori, Intelligenza artificiale e imprenditorialità innovativa: dal 4 al 12 dicembre torna la Bologna Tech Week

Dal 4 al 12 dicembre 2024 Bologna torna ad accogliere e a mettere in mostra il futuro del settore AI & Digital Tech con la Bologna Tech Week, manifestazione ideata e organizzata da Search On Media Group e WMF - We Make Future che animerà la città di eventi tematici tra la centralissima location di Palazzo Re Enzo e lo spazio cittadino.

Dopo gli oltre 40 eventi del 2023, la manifestazione torna dunque per la sua seconda edizione offrendo occasioni di formazione, confronto e scoperta su molteplici temi legati al settore AI & Digital Tech ma anche all’innovazione sociale, all’ambiente e ai territori, abilitando uno scambio virtuoso che coinvolge il tessuto sociale, culturale e produttivo della città.

La manifestazione si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e gode inoltre del patrocinio della Regione Emilia - Romagna, del Comune di Bologna, della Città Metropolitana di Bologna.

“Torniamo quest’anno a realizzare la manifestazione con e per il territorio, coinvolgendo attraverso la call for events, gli attori che oggi trainano lo sviluppo innovativo, digitale e sociale di Bologna e della Regione” spiega Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di Bologna Tech Week e WMF. “L’intento, per questa progettualità di lungo periodo, rimane quello di scoprire e analizzare i temi tecnologici e sociali attraverso le esperienze di chi sta contribuendo a svilupparli sul territorio, creando contestualmente opportunità di connessione e crescita” e conclude “saranno molteplici i temi affrontati proprio grazie al coinvolgimento dei partner, che ringraziamo, e dei loro eventi, tra i quali possiamo già svelare Forum delle Transizioni Giuste, CTE COBO Expo, con l’esposizione di startup innovative e WMF innovation Week, che coinvolgerà speaker ed esperti dall’estero in tavole rotonde sui temi dell’imprenditorialità innovativa.”

“Il futuro è adesso e il futuro è Bologna” afferma Max Bugani, Assessore all’innovazione digitale del Comune di Bologna “Le sfide che ci attendono a livello nazionale e internazionale richiedono un salto culturale che non può essere rinviato. L'AI, l'innovazione digitale, la robotica, l'informatica, il gemello digitale, la smart city, la cybersecurity, non sono solo parole, bensì sono prospettive. Bologna ha abbracciato questo mondo perchè ne ha capito l'importanza fondamentale con largo anticipo. Dal 4 al 12 dicembre, grazie alla Bologna Tech Week e alla seconda edizione del Forum dell’Alleanza per le Transizioni Giuste, Bologna sarà nuovamente il fulcro della tecnologia e dell'innovazione al servizio dei cittadini” e prosegue “Economia, ambiente, lavoro, istruzione, welfare, mobilità, sicurezza: per migliorare ognuno di questi pezzi della società serve una cultura digitale e la conoscenza degli strumenti informatici, per sfruttarne a pieno il potenziale e per avere piena consapevolezza dei rischi. Andiamo avanti e non lasciamo nessuno indietro."

Spazio dunque alle candidature da parte di attori e soggetti che con l’innovazione, che sia digitale, tecnologica o sociale, stanno contribuendo a rendere il territorio bolognese tra i principali punti di riferimento a livello nazionale e internazionale. La Call for Events, in chiusura il prossimo 20/11, consente infatti di proporre il proprio evento per l’inserimento nel calendario ufficiale della manifestazione: un modo per dare visibilità alle molteplici progettualità locali e consentire al cittadino di scoprire tutte le anime della città. L’evento infatti punta anche quest’anno al coinvolgimento attivo di cittadini e settore produttivo

dell’Emilia-Romagna, attraverso la partecipazione di enti, organizzazioni, stakeholder e attori operanti nel territorio. Questa partecipazione offre l'opportunità di ottenere visibilità, stabilire nuove connessioni e partecipare a incontri di business che si terranno durante l'evento.

Hanno già aderito alla Bologna Tech Week 2024 realtà territoriali e non, del calibro di Cineca, Esa - European Space Agency, Intel, Alleanza per le Transizioni Giuste, Intesa San Paolo Innovation Hub, Moreno Concessionaria, Tutela Digitale.

I primi eventi confermati in calendario

La Bologna Tech Week dal 4 al 12 dicembre offre un programma completo di formazione per il settore AI & Digital-Tech, occasioni di confronto e dibattito e una visione verso lo sviluppo sostenibile. Gli eventi in calendario, sia gratuiti che a pagamento, sono progettati per rispondere alle diverse esigenze del pubblico, favorendo il networking per incontrare nuovi partner e creare collaborazioni strategiche.

A dare il via alla programmazione di Bologna Tech Week sarà la seconda edizione del Forum dell’Alleanza per le Transizioni Giuste, evento che dal 4 al 7 dicembre riunisce a Bologna amministratori, cittadini, imprenditori, ricercatori e attivisti per discutere di politiche innovative e sostenibili per le città del futuro. Durante quattro giornate di incontri, seminari e workshop, i partecipanti esploreranno temi chiave come la prossimità come modello organizzativo, piattaforme digitali alternative ai giganti tech,futuro del lavoro e digital divide, modelli partecipativi e gestione delle emergenze.

L'iniziativa, che vedrà i lavori del giorno 6 dicembre realizzati in collaborazione con Bologna Tech Week e Search On Media Group, è promossa dal Comune di Bologna, Fondazione Feltrinelli e ARCI Nazionale in collaborazione con importanti organizzazioni nazionali e internazionali, con l’obiettivo di ispirare un cambiamento reale e condiviso.

In concomitanza anche il via della WMF Innovation Week, evento internazionale organizzato da WMF - We Make Future, Fiera internazionale sull’Innovazione AI, Tech & Digital che dal 4 al 9 dicembre si svolgerà online ed è dedicato all'innovazione e al futuro sostenibile.

Coinvolgendo il network internazionale del WMF, composto da professionisti, leader di settore, investitori e startup d'avanguardia, la WMF Innovation Week offrirà un fitto programma incentrato su tematiche cruciali come l'Intelligenza Artificiale, l'impatto sociale e ambientale e l'Open Innovation. Attraverso conferenze e tavole rotonde, l’evento mira a promuovere pratiche innovative e soluzioni tecnologiche ad alto impatto, incoraggiando collaborazioni e sinergie strategiche. L’evento rappresenta un'opportunità per scoprire le ultime tendenze, connettersi con l'ecosistema WMF e costruire relazioni con innovatori e leader visionari da tutto il mondo.

Tornano a far parte di Bologna Tech Week anche due eventi storici di casa Search On dedicati alla formazione per i professionisti e professioniste del digitale: Social Media Strategies e Search Marketing Connect. Social Media Strategies, l’evento per i professionisti dei Social Media e del Web Marketing, si terrà il 10 e 11 dicembre presso la centralissima location di Palazzo Re Enzo. Il programma formativo affronterà argomenti essenziali come Artificial Intelligence, Content Marketing, TikTok, Linkedin, Instagram, Advertising web analytics mentre la Sala Plenaria ospiterà speech di visione su tematiche di attualità, come l'impatto dell'Intelligenza Artificiale nei social media e nell'ambito della creatività professionale.

L’11 e 12 dicembre, sarà la volta di Search Marketing Connect, l’evento avanzato per i professionisti del digital marketing. Nato nel 2006 come primo appuntamento italiano dedicato alla SEO, SMConnect celebra quest'anno la sua 18ª edizione e propone un focus sull’impatto rivoluzionario dell'Intelligenza Artificiale nel settore. Per i partecipanti è stato creato un percorso formativo approfondito che esplora tutti gli aspetti del Digital Marketing influenzati

dall’AI, con 18 interventi di altissimo livello che tracciano i nuovi orizzonti di SEO, Content Marketing, Analytics, E-commerce e MarTech. Oltre a questo, il programma è strutturato in 8 sale formative con un programma avanzato e verticale sui temi del digital marketing come SEO, analytics, deep tech e advertising, mentre nella Sala Plenaria si alterneranno speaker di rilievo nazionale, tra cui Giorgio Taverniti, Co-founder, Head of SEO presso Search On Media Group e Community Manager & Tech Educator presso WMF - We Make Future, Aleyda Solis, International SEO Consultant & Founder presso Orainti, Alessio Pomaro Head of AI @Search On Media Group.

Parallelamente ai due storici eventi di Search On, si terrà dal 10 al 12 dicembre a Palazzo Re Enzo CTE.COBO EXPO, un’iniziativa aperta e gratuita che celebra i primi due anni della Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna. L’evento offrirà opportunità di networking e scambio tra startup, PMI, stakeholder e partner, promuovendo il dialogo sull’innovazione tecnologica in ambito Industry 4.0, Servizi Urbani Innovativi e Industrie Culturali Creative. Il

programma include il Demo Day del COBO Accelerator il 10 dicembre, con presentazioni dedicate alle startup, e il COBO Power Up l’11 dicembre, con esposizioni dei progetti innovativi. Il 12 dicembre inoltre, un programma dedicato all'analisi del contesto normativo e competitivo e all'incontro di una selezione di startup con investitori e imprenditori del territorio. È inoltre attiva una Call for Contents per chi desidera proporre interventi o candidarsi all’area expo. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

La Bologna Tech Week è ad accesso gratuito, mentre alcuni degli eventi all’interno del suo calendario, essendo a pagamento, dispongono di ticket dedicati e acquistabili sui relativi siti ufficiali.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della manifestazione e il relativo calendario.