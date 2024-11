uBroker vince gli Utility Award con il miglior progetto HR dedicato ai dipendenti

uBroker SpA, reseller di energia nata alle porte di Torino poco più di 10 anni fa, ha vinto gli 𝗨𝘁𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 per la categoria Best Diversity, Equity & Inclusion HR Project. I premi sono stati istituiti da IKN Italy e consegnati alle aziende martedì 19 novembre durante gli Utility Day, l’evento dedicato al mercato libero dell’energia e ai professionisti che vi operano.

Alla loro prima edizione, gli Utility Award hanno visto oltre 30 progetti in gara su 5 categorie diverse.

La giuria ha premiato uBroker per 𝗗𝗔𝗜! 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝘀, 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 & 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜𝗻𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀, il progetto che raccoglie tutte le attività e le iniziative messe in atto dall’azienda in questi anni con l’obiettivo di migliorare l’ambiente di lavoro, favorire una cultura inclusiva e contribuire alla crescita e al benessere dei propri dipendenti

Attraverso il progetto “DAI! – Smart Districts, Smart Activities, Smart Intuitions”, l’azienda ha creato spazi di lavoro moderni e confortevoli, che favoriscono la produttività e la coesione del team. I dipendenti godono di benefit giornalieri, oltre a iniziative annuali che rafforzano il senso di appartenenza. L’azienda ha inoltre strutturato un processo di onboarding personalizzato e orientato al feedback, che garantisce un’accoglienza efficace per i nuovi arrivati. Grazie a queste iniziative, si pone come un modello di innovazione nella gestione delle risorse umane, promuovendo un ambiente di lavoro dove diversità e inclusione sono alla base del successo aziendale. Per l’implementazione di iniziative all’avanguardia che promuovono un ambiente di lavoro inclusivo e attento al benessere dei dipendenti, il premio va a uBroker. – sono state queste le parole di Enrico Gambardella, Founder del Winning Woman Institute e giurato degli Utility Award, che ha chiamato sul palco a ritirare il premio Pamela Gabbia, Marketing Manager di uBroker e ideatrice e sostenitrice di moltissime iniziative dedicate ai dipendenti.

Insieme a uBroker sono stati premiati altri colossi dell’energia: Edison Best Marketing, Social & Communication Campaign, NeN Best AI Application & Automation Project, Hera Comm Best Digital Innovation Project e, infine, Iren Best ESG & Sustainability Project.

“Un onore per noi essere premiati al fianco di colossi dell’energia come Edison, Iren e molti altri. Siamo convinti che un ambiente confortevole sotto ogni punto di vista contribuisca in modo considerevole alla crescita dell’azienda. Il benessere fisico e mentale dei nostri dipendenti ci sta a cuore. Vogliamo una squadra felice perché solo con il sorriso si ottiene la massima efficienza ed efficacia. Sono loro l’energia pulita che alimenta la nostra visione e trasforma i nostri obiettivi in successi” ha commentato Cristiano Bilucaglia, fondatore e presidente di uBroker.