Cairo, il 29 novembre l'inaugurazione della mostra espositiva del percorso naturalistico “Sulle orme del viandante tra natura, saperi e sapori della Valle Bormida”

Nel contesto formativo dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, l’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” presenta, presso la Porta Soprana di Cairo Montenotte, dal 29 novembre al 15 dicembre p.v., la mostra espositiva del percorso naturalistico denominato “Sulle orme del viandante tra natura, saperi e sapori della Valle Bormida”, progettato dagli studenti e dalle studentesse degli indirizzi costruzioni, ambiente e territorio, nonché sistemi informativi aziendali.

Si invitano famiglie, studenti, docenti e la cittadinanza tutta all’inaugurazione della mostra, programmata per venerdì 29 novembre alle ore 16:00. L’apertura dell’esposizione proseguirà fino al 15 dicembre, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

L’offerta formativa dell’Istituto Patetta si completa con iniziative, curricolari ed extrascolastiche, finalizzate a preparare gli studenti al mondo del lavoro e volte a generare consapevolezza del valore dell’inclusione sociale, della tutela del paesaggio e della salvaguardia del patrimonio storico-artistico. In questo contesto educativo, l’istituto ha accolto la proposta di collaborazione formulata dall’amministrazione comunale di Cairo Montenotte, che prevede la definizione di un percorso naturalistico denominato “Sulle orme del viandante tra natura, saperi e sapori della Valle Bormida”.

Questo tragitto potrà essere fruito con interesse sia da gruppi di studenti, sia da gruppi di amici o famiglie in gita, sia da chi vuole fare passeggiate a piedi o in bicicletta in un ambiente a elevata naturalità e culturalmente interessante. Il percorso naturalistico progettato avrà lo scopo di far vivere appieno un’esperienza di educazione ambientale immersi nella natura e prevederà attività pratiche e ludiche da svolgere lungo il sentiero. I fruitori potranno inoltre apprendere, in modo semplice ed efficace, attraverso l’osservazione di pannelli informativi, nozioni riguardanti aspetti storici, naturalistici, ecologici e forestali del territorio valbormidese, con la possibilità di fermarsi a mangiare, a dormire o, più semplicemente, a riposare davanti a un bel panorama.