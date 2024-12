Egregio Direttore,

Segnalo che a Finale Ligure sulla passeggiata davanti al monumento ai caduti del Mare mancano dei sanpietrini e in un punto come si vede dalla foto si è venuto a creare un pezzo in cui una persona potrebbe inciampare e farsi male perché non ci sono pietre. Mia madre è infatti inciampata e caduta. Segnalo la cosa nella speranza che il Comune faccia qualcosa.

Lettera firmata