Le porte sono state installate e il campo ritracciato, con una piccola riduzione della larghezza, in attesa del via libera per la partita di lunedì 8 dicembre tra la Letimbro e il Masone.

Lunedì sarà inviata la documentazione agli organi preposti, a quel punto mancherà solo il semaforo verde definitivo per la disputa della partita, valida per il girone B di Prima Categoria.