La denuncia del gruppo consiliare Futura Quiliano : "Il parcheggio Tiassano come una discarica"

Il decoro urbano e l'abbandono abusivo di rifiuti sono una delle piaghe di molti Comuni. Per Quiliano, a sollevare il problema è Rodolfo Fersini di Futura Quiliano.

"Ci siamo sempre battuti contro il malcostume dell’abbandono dei rifiuti - dice Fersini - sia quello dei sacchetti davanti ai cassonetti sia quello di materiali ingombranti nelle periferie e nei luoghi poco illuminati o poco presidiati o luoghi che sembrano sfuggire dalla gestione del decoro urbano. Uno di questi è il parcheggio della borgata di Tiassano per il quale avevamo fatto una segnalazione formale il 15 maggio 2024 dove evidenziavamo all’interno la presenza di macchine abbandonate e di oggetti di vario genere e all’esterno il degrado del verde. Successivamente, nella discussione dei punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 23 ottobre 2024, abbiamo nuovamente segnalato la presenza di un water in fondo al parcheggio e di rifiuti vari oltre che la necessità di un taglio erba e arbusti che faccia capire che quel parcheggio è attenzionato dall’Amministrazione".

Prosegue il consigliere comunale : "Oggi, a distanza di più di un mese dalla segnalazione in Consiglio, rileviamo che non ci sono più i mezzi abbandonati all’interno, ma che ancora ci sono arbusti da tagliare e c’è ancora il water segnalato un mese fa a cui si è aggiunta una stampante e un giubbotto oltre che altri piccoli rifiuti. Al netto della inciviltà di persone per le quali non abbiamo parole, ci siamo chiesti se il perdurare della presenza del water (oltre un mese dalla segnalazione), fosse una indicazione delle buone pratiche della rete dei comuni sostenibili. Dopotutto è un bel water in mezzo al verde".



"A parte le battute- conclude Fersini - chiediamo all’Amministrazione, che per la borgata di Tiassano ha fatto in campagna elettorale forti promesse sul miglioramento e potenziamento della viabilità, di pulire dai rifiuti il parcheggio e di renderlo degno di una comunità pulita e civile. Chiediamo altresì di controllare con telecamere questo e altri punti nevralgici dove spesso e volentieri ci troviamo di fronte all’abbandono dei rifiuti, e di attuare le migliori condotte preventive e repressive di questi comportamenti illeciti. Le telecamere che fine hanno fatto?"