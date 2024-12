Christmas Gym, a Parma la Festa delle Medaglie Olimpiche della Ginnastica Azzurra

Si terrà domenica 15 dicembre a Parma, presso il Teatro Regio, il Christmas Gym, la Festa delle Medaglie Olimpiche della Ginnastica Azzurra. Protagonista assoluta la genovese Alice D’Amato, primo storico oro azzurro alla trave nelle recenti Olimpiadi di Parigi. A condurre una serata ricca di emozioni un altro genovese doc, Luca Bizzarri.

In una delle case per eccellenza della grande tradizione operistica italiana, sede storica del Festival Verdi, la Federazione Ginnastica d’Italia, decana delle Federazioni Sportive Italiane riconosciute dal CONI - nata nel 1869, ossia un anno dopo il passaggio del Teatro Regio dal Regno alla città di Parma - celebra i propri campioni, nell’anno del suo 155° di fondazione - e in particolare i medagliati ai Giochi di Parigi 2024 - con uno spettacolo sospeso tra sport e arte che racconta l’ascesa dei campioni ginnici, antichi e moderni, verso la cima dell’Olimpo dell’agonismo.



Allo show, presentato da Luca Bizzarri sotto la direzione artistica di Emanuela Maccarani, pluripremiata coach di Ritmica, prenderanno parte le cosiddette “Farfalle” della squadra nazionale dei piccoli attrezzi, parteciperanno gli avieri dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, con la riserva della Polizia di Stato Alessia Russo. Con loro ci sarà anche Sofia Raffaeli, agente delle Fiamme Oro. Sia la squadra, sia l’individualista sono state protagoniste di due splendidi bronzi all’arena parigina di Porte de la Chapelle. Non mancheranno poi le “Fate” dell’artistica femminile, a cominciare Alice D’Amato e Manila Esposito, rispettivamente oro e bronzo alla trave di Bercy, e argento di gruppo insieme alle altre poliziotte, Elisa Iorio e Giorgia Villa, e al caporale dell’Esercito Italiano Angela Andreoli. A completare il cartellone ci saranno anche i principi azzurri dell’artistica – il campione del mondo al corpo libero 2021 Nicola Bartolini, l’aviere scelto Yumin Abbadini e gli agenti di Polizia Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali e Carlo Macchini - artefici con il sesto posto nella finale a squadre del miglior piazzamento maschile dall’edizione di Barcellona 1992, e l’altra étoile della ritmica italiana, Milena Baldassarri, finalista individuale per due edizioni CIO consecutive, sia a Tokyo, sia a Parigi.



A completamento del programma faranno parte della compagnia dei ginnasti anche alcune formazioni di Aerobica e Acrobatica, discipline non olimpiche che esprimono però grandi potenzialità espressive, nonché la compagnia “Liberi Di...Physical Theatre”, fondata nel 2007 da Davide Agostini, Stefano Pribaz, Valentina Marino e Giulia Piolanti, quattro artisti con una solida e validissima esperienza nel campo della ginnastica, arricchita grazie allo studio delle arti circensi, della danza e della recitazione. Grazie alla creativa e brillante mescolanza di tutte queste discipline, con l’accompagnamento su alcuni dei “quadri ginnici” di musicisti di fama internazionale, ha preso vita un progetto destinato a stupire, regalando emozioni attraverso l’espressività del corpo, l’armonia del gesto e la magia della musica.



“CHRISTMAS GYM”, che replica i successi dello spettacolo del 150° della FGI al Teatro La Fenice di Venezia e del 225° del Tricolore al Valli di Reggio Emilia, sarà anche un modo per concludere l’ultima stagione del ciclo olimpico francese e per avvicinarsi alle festività natalizie all’alba di un nuovo quadriennio, che accompagnerà la ginnastica italiana fino a Los Angeles 2028. La differita dello spettacolo dal Regio di Parma sarà trasmessa su La7, dopo Natale.



L’appuntamento si inserisce all’interno della convenzione siglata tra la Federazione Ginnastica d’Italia e la Regione Emilia-Romagna per la promozione e la valorizzazione dello sport e degli eventi sportivi come strumenti attivi di crescita sociale e di sviluppo economico sul territorio. La partnership vedrà, fino al 2024, i luoghi e le città dell’Emilia-Romagna accogliere eventi e attività della decana delle federazioni sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Questo il commento di Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna: “La festa delle medaglie olimpiche della Ginnastica Azzurra è uno dei grandi eventi conclusivi di un anno importantissimo per la Sport Valley Emilia-Romagna, ricco di manifestazioni sportive di altissimo livello, tra le quali i Campionati Europei Maschili e Femminili di Ginnastica Artistica, svoltisi a Rimini.

Dopo lo spettacolo di pregevole qualità andato in scena al Teatro Valli di Reggio Emilia nel 2022, sono certo che, anche nella splendida cornice del Teatro Regio di Parma, le atlete e gli atleti della nostra Ginnastica sapranno regalare uno spettacolo di altrettanto elevato standing, nel quale rivivremo le emozioni vissute durante le recenti Olimpiadi di Parigi. La Regione Emilia-Romagna è grata alla Federazione Ginnastica d’Italia per la partnership ormai consolidata da tre anni e che proseguirà anche il prossimo anno. Si tratta, infatti, di uno dei pilastri essenziali della nostra Sport Valley, nella quale i grandi eventi sportivi divengono anche occasione di spettacolo e promozione del territorio.”

Il Presidente della FGI, cav. Gherardo Tecchi ha commentato l’evento con queste parole: “La Ginnastica torna a teatro perché è uno sport spettacolare. E in che teatro! Il Regio di Parma apre il sipario sulla Regina dei Giochi Olimpici.

Uno dei palcoscenici più belli del Bel Paese, sede del Festival Verdi, lascerà la sua prestigiosa scena operistica all’opera d’arte della Ritmica e dell’Artistica, con i suoi piccoli e i grandi attrezzi ginnici al posto degli strumenti orchestrali e i medagliati di Parigi 2024 a dirigere lo show. In un’atmosfera prenatalizia la festa, dunque, sarà doppia. Il Christmas GYM ci riempirà il cuore di movimento e colori, grazie alle immagini oniriche nate dal genio di Emanuela Maccarani. La decana delle Federazioni Sportive Italiane abbraccia nuovamente l’Emilia – Romagna su una delle ribalte più iconiche del territorio, in una città magica dove sport e cultura si sono sempre incontrate.”



Felice di poter ospitare l’evento Luciano Messi, Sovrintendente del Teatro Regio di Parma “Il Teatro Regio di Parma è onorato di accogliere le stelle della Ginnastica Nazionale Azzurra i cui straordinari recenti successi a Parigi 2024 sono la testimonianza di quanto la passione, il sacrificio e la dedizione possano premiare sul palcoscenico come nella vita. Saremo felici di applaudire queste atlete e questi atleti, modelli dei valori etici e sportivi ai quali ispirarci”.



Grande emozione da parte della direttrice artistica Emanuela Maccarani: “È sempre un’emozione e uno stimolo poter contaminare il mio ruolo nello sport con lo spettacolo. Ho sempre creduto e lavorato pensando che la ginnastica ritmica, il mio mondo, viva di altissime performance atletiche, che vengono esaltate dalla parte spettacolare che, abbinata alla musica, riesce a trasmettere grandi emozioni. Arte, spettacolo e musica e anche lo sport sono gli ingredienti che nella vita esaltano la nostra parte emotiva e per me è sempre bello poter regalare emozioni e ringrazio tutti per avermi dato questa opportunità”.